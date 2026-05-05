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Cosenza fansGetty Images
Stefano Silvestri

Il regolamento del secondo turno fase girone di Serie C: chi passa col pareggio, ci sono o no i supplementari e i rigori

Serie C
Juventus Next Gen vs Pianese
Casertana vs Crotone
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Juventus Next Gen
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Lecco vs Giana Erminio
Lecco
Giana Erminio
Cittadella vs Lumezzane
Cittadella
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Cosenza vs Casarano
Cosenza
Casarano
Campobasso vs Pineto
Campobasso
Pineto

I playoff di Serie C proseguono col secondo turno, fase nella quale entrano in gioco altre formazioni: tutto cìò che c'è da sapere sulle partite di mercoledì 6 maggio.

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Un passo alla volta, i playoff di Serie C si avvicinano sempre più al momento più caldo: archiviato il primo turno fase girone giocato nel weekend, ora è tempo di pensare al Secondo turno fase girone.

Si tratta del turno in cui entrano in campo le tre squadre che hanno chiuso al quarto posto i gironi: dunque il Lecco nel gruppo A, il Campobasso nel gruppo B e il Cosenza nel gruppo C.

Come funziona il Secondo turno fase girone dei playoff di Serie C? Cosa succede e chi passa in caso di pareggio? Il regolamento.

  • LE PARTITE DEL SECONDO TURNO FASE GIRONE

    Questi sono gli accoppiamenti, con le rispettive date e i rispettivi orari:

    Casertana-Crotone - mercoledì 6 maggio ore 20

    Juventus Next Gen-Pianese - mercoledì 6 maggio ore 20

    Cosenza-Casarano - mercoledì 6 maggio ore 20

    Campobasso-PIneto - mercoledì 6 maggio ore 20

    Cittadella-Lumezzane - mercoledì 6 maggio ore 20

    Lecco-Giana Erminio - mercoledì 6 maggio ore 20.45

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  • IL REGOLAMENTO IN CASO DI PAREGGIO

    In caso di parità di punteggio, a passare il turno sarà la formazione padrona di casa. Questo perché le squadre ospitanti sono le teste di serie del turno, ovvero coloro che hanno chiuso la stagione regolare nella miglior posizione di classifica.

    Di conseguenza, a Casertana, Juventus Next Gen, Lecco, Cosenza, Campobasso e Cittadella basterà anche il pari per approdare alla prossima fase, ovvero il Primo turno fase nazionale.

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  • CI SONO I SUPPLEMENTARI E I RIGORI?

    Ciò significa che i tempi supplementari non sono previsti nel Secondo turno fase girone in caso di parità di punteggio al termine dei due tempi regolamentari. E non sono previsti neppure i calci di rigore. Con un pari, come detto, a passare il turno sarà la squadra padrona di casa.

  • QUANDO SI GIOCHERÀ CON ANDATA E RITORNO

    La prima fase in cui si giocheranno partite di andata e ritorno sarà la prossima, ovvero il Primo turno fase nazionale, nel quale entreranno in scena le formazioni che hanno chiuso al terzo posto il proprio girone. Sarà dunque un turno da 180 minuti complessivi, nel quale in caso di parità di punteggio si qualificherà la formazione testa di serie, ovvero quella che disputerà la gara di ritorno in casa.

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