Il regolamento del secondo turno fase girone di Serie C: chi passa col pareggio, ci sono o no i supplementari e i rigori

Un passo alla volta, i playoff di Serie C si avvicinano sempre più al momento più caldo: archiviato il primo turno fase girone giocato nel weekend, ora è tempo di pensare al Secondo turno fase girone.
Si tratta del turno in cui entrano in campo le tre squadre che hanno chiuso al quarto posto i gironi: dunque il Lecco nel gruppo A, il Campobasso nel gruppo B e il Cosenza nel gruppo C.
Come funziona il Secondo turno fase girone dei playoff di Serie C? Cosa succede e chi passa in caso di pareggio? Il regolamento.