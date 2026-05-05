Il regolamento del secondo turno fase girone di Serie C: chi passa col pareggio, ci sono o no i supplementari e i rigori

In caso di parità di punteggio, a passare il turno sarà la formazione padrona di casa. Questo perché le squadre ospitanti sono le teste di serie del turno, ovvero coloro che hanno chiuso la stagione regolare nella miglior posizione di classifica.

Di conseguenza, a Casertana, Juventus Next Gen, Lecco, Cosenza, Campobasso e Cittadella basterà anche il pari per approdare alla prossima fase, ovvero il Primo turno fase nazionale.