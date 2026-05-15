Il regolamento del playout Bari-Sudtirol: chi resta in Serie B con due pareggi, quando sono previsti supplementari e rigori

Dentro o fuori. Vivere o morire, sportivamente parlando. Perché a partire da questa sera c'è in palio la permanenza in Serie B attraverso il playout, che alla fine svelerà il nome dell'ultima squadra retrocessa in Serie C.

Si affrontano in gare di andata e ritorno Bari e Sudtirol, entrambe riuscite a scampare alla retrocessione diretta: i pugliesi hanno chiuso al diciassettesimo posto, dunque poco fuori dalle ultime tre posizioni, e gli altoatesini in sedicesima, un po' più su.

Chi rimane in Serie B nel caso il punteggio complessivo al termine dei 180 minuti sia di parità? E quando sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Serie B.