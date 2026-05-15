Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Bari fans.Getty
Stefano Silvestri

Il regolamento del playout Bari-Sudtirol: chi resta in Serie B con due pareggi, quando sono previsti supplementari e rigori

Serie B
Bari vs Sudtirol
Bari
Sudtirol

Bari e Sudtirol si affrontano in una doppia sfida da brividi per rimanere in Serie B: andata al San Nicola, ritorno al Druso. Ma cosa accadrebbe in caso di pareggio complessivo al termine dei 180 minuti?

Pubblicità

Dentro o fuori. Vivere o morire, sportivamente parlando. Perché a partire da questa sera c'è in palio la permanenza in Serie B attraverso il playout, che alla fine svelerà il nome dell'ultima squadra retrocessa in Serie C.

Si affrontano in gare di andata e ritorno Bari e Sudtirol, entrambe riuscite a scampare alla retrocessione diretta: i pugliesi hanno chiuso al diciassettesimo posto, dunque poco fuori dalle ultime tre posizioni, e gli altoatesini in sedicesima, un po' più su.

Chi rimane in Serie B nel caso il punteggio complessivo al termine dei 180 minuti sia di parità? E quando sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Serie B.

  • QUANDO SI SFIDANO BARI E SUDTIROL

    La partita d'andata tra Bari e Sudtirol si gioca questa sera, venerdì 15 maggio: il calcio d'inizio della gara, che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari, sarà alle ore 20.

    Sempre alle 20, ma di venerdì 22 maggio, si giocherà invece la partita di ritorno, quella decisiva per la permanenza in Serie B: match che si disputerà allo stadio Druso di Bolzano, casa degli altoatesini.

    • Pubblicità

  • COSA SUCCEDE CON DUE PAREGGI

    Cosa accadrebbe nel caso Bari e Sudtirol pareggiassero le due partite, oppure il punteggio complessivo tra la gara d'andata e quella di ritorno sia di parità? A rimanere in Serie B sarebbe la formazione altoatesina.

    Il motivo è legato alla posizione finale nella classifica della stagione regolare: il Sudtirol ha chiuso al sedicesimo posto, una posizione più in alto rispetto a quella del Bari.

    Il regolamento del playout di Serie B prevede infatti che a salvarsi, in caso di equilibrio al termine dei 180 minuti complessivi, sia la squadra con la classifica migliore: dunque, in questo caso, proprio il Sudtirol.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CI SONO I SUPPLEMENTARI E I RIGORI?

    Ciò significa che tra Bari e Sudtirol non vi sarà alcun caso alcuna appendice: i tempi supplementari non si disputeranno certamente al termine della partita di ritorno del Druso, così come non sono previsti nemmeno i calci di rigore.

  • QUANDO SONO PREVISTI SUPPLEMENTARI E RIGORI

    C'è solamente un caso in cui i tempi supplementari e i rigori sono previsti nel playout di Serie B: se le due squadre coinvolte hanno chiuso la classifica della stagione regolare nella stessa posizione e con gli stessi punti.

    Non è questo il caso di Bari e Sudtirol, come detto: la formazione pugliese è arrivata diciassettesima con 40 punti, quella altoatesina sedicesima con 41.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie B
Bari crest
Bari
BAR
Sudtirol crest
Sudtirol
SUD