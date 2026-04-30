Tra recupero e mercato: il punto sulle condizioni di Davis e sul futuro dell’attaccante dell’Udinese

A chiarire ogni dubbio sul suo rientro in campo è stato lo stesso Davis che, come riportato dal Messaggero Veneto, nel corso dell’evento “Cena della Bassa Friulana” ha parlato senza filtri davanti ai presenti:

“Il mio recupero sta procedendo molto bene e sto migliorando di giorno in giorno. Non ci sarò contro il Torino, ma per Cagliari spero di esserci”.





Non solo infortunio, ma anche uno sguardo al futuro per l’attaccante inglese:

“Ho un contratto con l’Udinese e spero che il mio futuro sia qui, con l’obiettivo di fare meglio di quanto fatto in questa stagione, continuando a crescere per aiutare la squadra e rendere felici i tifosi il più possibile”.