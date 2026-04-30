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Keinan Davis Udinese 2025-2026Getty Images
Michael Baldoin

Tra recupero e mercato: il punto sulle condizioni di Davis e sul futuro dell’attaccante dell’Udinese

Serie A
Udinese

Il classe 1998 inglese scalpita per tornare in campo il prima possibile e chiudere al meglio la stagione: in estate l’Udinese dovrà fare i conti con l’interesse delle pretendenti.

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Una delle più piacevoli sorprese di questa Serie A, nonostante i frequenti problemi fisici, risponde al nome di Keinan Davis.

L’attaccante dell’Udinese, autore di una stagione da 10 reti e tre assist in 27 presenze - quasi una partecipazione ogni due gare - scalpita per il rientro in campo.

Le sue prestazioni, però, non sono passate inosservate: diversi club di Serie A e non solo hanno già messo gli occhi su di lui.

Ma come sta il classe 1998? Quali sono le sue condizioni in vista del finale di stagione e cosa lo attende per il futuro?

  • LE CONDIZIONI DI DAVIS

    Lasua ultima apparizione risale allo scorso 14 aprile, nel sorprendente successo per 3-0 a San Siro contro il Milan, gara in cui l’inglese non ha partecipato direttamente alle reti dei compagni ma ha comunque offerto una prestazione da grande attaccante.

    A un quarto d’ora dal termine, in quell’occasione, Davis è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al flessore della gamba destra che, nei giorni successivi, gli esami strumentali hanno poi identificato come un trauma distrattivo al bicipite femorale.

    Un infortunio che lo ha costretto a saltare le successive sfide contro Parma e Lazio, nelle quali l’Udinese ha raccolto appena un punto.

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  • LE PAROLE DI DAVIS TRA CONDIZIONI E FUTURO

    A chiarire ogni dubbio sul suo rientro in campo è stato lo stesso Davis che, come riportato dal Messaggero Veneto, nel corso dell’evento “Cena della Bassa Friulana” ha parlato senza filtri davanti ai presenti:

    “Il mio recupero sta procedendo molto bene e sto migliorando di giorno in giorno. Non ci sarò contro il Torino, ma per Cagliari spero di esserci”.


    Non solo infortunio, ma anche uno sguardo al futuro per l’attaccante inglese:

    “Ho un contratto con l’Udinese e spero che il mio futuro sia qui, con l’obiettivo di fare meglio di quanto fatto in questa stagione, continuando a crescere per aiutare la squadra e rendere felici i tifosi il più possibile”.

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  • IL FUTURO DI DAVIS: TRA CAMPO E CALCIOMERCATO

    Escluda dunque la sua presenza contro il Torino, a Davis restano tre partite - contro Cagliari, Cremonese e Napoli - per incrementare un bottino già di per sé molto positivo.

    Un giocatore che, prima di questa stagione, aveva realizzato appena 18 goal complessivi tra il 2016/17 e il 2024/25 tra Premier League, Championship e Serie A, ha infatti raggiunto quest’anno una sorprendente doppia cifra.

    Un rendimento che non è passato inosservato, con diverse squadre che hanno già iniziato a seguirlo con attenzione. L’attaccante inglese è legato all’Udinese da un contratto in scadenza nel giugno 2027, con un’opzione per un ulteriore anno di prolungamento.

    Il club friulano non ha alcuna fretta di cederlo, ma di fronte a offerte irrinunciabili non è escluso che in estate si possa arrivare a una separazione.

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