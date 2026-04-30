Tra recupero e mercato: il punto sulle condizioni di Davis e sul futuro dell’attaccante dell’Udinese

Una delle più piacevoli sorprese di questa Serie A, nonostante i frequenti problemi fisici, risponde al nome di Keinan Davis.
L’attaccante dell’Udinese, autore di una stagione da 10 reti e tre assist in 27 presenze - quasi una partecipazione ogni due gare - scalpita per il rientro in campo.
Le sue prestazioni, però, non sono passate inosservate: diversi club di Serie A e non solo hanno già messo gli occhi su di lui.
Ma come sta il classe 1998? Quali sono le sue condizioni in vista del finale di stagione e cosa lo attende per il futuro?