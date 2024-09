Il record della Juventus contro il Genoa: imbattibilità da primato, è nella storia della Serie A

Genoa vs Juventus

La Juventus ha chiuso anche la partita contro il Genoa senza subire reti: battuto il precedente primato, stabilito dai bianconeri con Allegri.

540 minuti: questo è il tempo di gioco in cui la Juventus ha tenuto la porta inviolata in questo avvio di stagione.

La squadra bianconera ha chiuso il match contro il Genoa mantenendo il numero di reti subite pari a zero, superando un suo precedente record (con Massimiliano Allegri in panchina).

Come riportato da Opta, infatti, il club piemontese è la squadra con la striscia di imbattibilità più lunga in un avvio di stagione in Serie A, contando solamente le partite a partire dal 1994/95 (stagione da cui ogni vittoria vale tre punti).