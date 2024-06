Rebic può tornare in Serie A: dove gioca l'ex Milan e chi lo vuole

Il Verona vuole riportare in Italia l'ex attaccante croato del Milan, che attualmente milita nel campionato turco nelle fila del Besiktas.

Ante Rebic può tornare in Serie A. Il Verona è alla ricerca di un rinforzo in attacco da regalare a Paolo Zanetti e punta sull’ex attaccante croato del Milan.

Il club scaligero ha individuato in Rebic il colpo giusto per il reparto avanzato e sta studiando come arrivare all’ex calciatore del club rossonero.

Attualmente il cartellino di Ante Rebic è di proprietà del Besiktas, club turco in cui il calciatore croato milita.

Quello di Rebic a Verona sarebbe un ritorno: l’attaccante croato ha già giocato una stagione con la maglia del club scaligero al Bentegodi, nell’annata 2015/2016.