Real Madrid-Maiorca dove vederla: Supercoppa di Spagna, dove vederla: Sky, DAZN, Rai, Mediaset, TV8 o Cronache di Spogliatoio? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Real Madrid e Maiorca si affrontano nella semifinale della final four di Supercoppa di Spagna: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

La Final Four della Supercoppa di Spagna - che come quella italiana si giocherà in Arabia Saudita - vedrà scendere in campo anche il Real Madrid.

I Blancos sfideranno il Maiorca in semifinale in partita secca: se al 90' il risultato dovesse essere di parità, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decretare la seconda finalista del torneo. La prima uscirà dal confronto tra Athletic Bilbao e Barcellona.

La finale di Supercoppa di Spagna, invece, si giocherà domenica 12 gennaio alle 20:00. Tutto su Real Madrid-Maiorca: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.