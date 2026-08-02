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Givairo ReadImago
Lelio Donato

Read alla Roma, nuova offerta giallorossa al Feyenoord: cosa manca per chiudere col club olandese

Calciomercato
Roma

I giallorossi hanno individuato nel terzino olandese il grande obiettivo per la fascia destra e rilanciano col Feyenoord: cosa manca per chiudere l'acquisto di Read.

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La Roma lavora al terzo colpo dopo la pubblica richiesta di rinforzi avanzata da Gasperini.

I giallorossi vogliono regalare al tecnico un nuovo esterno destro che di fatto prenda in rosa il posto di Celik, passato alla Juventus a parametro zero.

L'obiettivo è Givairo Read, profilo giovane e di grande prospettiva che era finito nel mirino di top club europei come Manchester City e Bayern Monaco.

Ma cosa serve per chiudere col Feyenoord? Quanto offre la Roma per Read?

  • IL RILANCIO DELLA ROMA PER READ

    La Roma aveva offerto 25 milioni di euro al Feyenoord per Read, offerta però respinta dal club olandese.

    La società giallorossa secondo 'Il Tempo' avrebbe così rilanciato mettendo sul piatto una cifra complessiva che sfiora i 30 milioni tra parte fissa e bonus.

    Sul giocatore c'era anche il Nottingham Forest ma Read ha dato priorità alla Roma, che spera di chiudere l'operazione e regalare un importante rinforzo a Gasperini nei prossimi giorni.

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  • L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATALANTA E LE PAROLE DI VAN BRONCKHORST

    Nonostante le voci di mercato Read è stato schierato titolare nell'amichevole che il Feyenoord ha giocato domenica 2 agosto contro l'Atalanta.

    Il terzino olandese è rimasto in campo per 74', uscendo tra gli applausi del suo pubblico.

    Al termine della partita del futuro di Read ha parlato anche il tecnico Van Bronckhorst a 'voetbalprimeur.nl': "Il fatto che Read fosse titolare oggi non significa che l'accordo con la Roma non sia imminente. Semplicemente non ho sentito nulla al riguardo oggi, ed è per questo che l'ho schierato titolare. E' ancora un giocatore del Feyenoord.

    Lo stesso vale per gli altri giocatori. Non si direbbe, guardandoli, che siano concentrati su un trasferimento. Stanno dando il massimo".

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  • CHI È READ E IL RUOLO ALLA ROMA

    Read è un profilo decisamente interessante per età, vent'anni appena compiuti, e prospettive di crescita.

    Terzino destro di ruolo e già nel giro dell'Under 21 olandese, nell'ultima stagione è sceso in campo solo sedici volte a causa di una serie di problemi fisici.

    Nel Feyenoord gioca in una linea a quattro ma ha le caratteristiche perfette per il 3-4-2-1 che utilizza la Roma dove Gasperini potrebbe schierarlo largo sulla destra con Wesley a sinistra.

    Il suo modello è Denzel Dumfries, appena ceduto dall'Inter al Real Madrid e olandese come lui.

    "Dumfries è un giocatore che ammiro molto. Siamo più o meno simili come giocatori. Il modo in cui si muove in avanti è qualcosa che sto cercando di apprendere. A volte, quando guardo le sue partite, lo vedo fare cose che potrei fare anch'io. Segna e fa assist sempre" ha dichiarato qualche tempo fa Read.

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