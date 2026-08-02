Read alla Roma, nuova offerta giallorossa al Feyenoord: cosa manca per chiudere col club olandese

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La Roma lavora al terzo colpo dopo la pubblica richiesta di rinforzi avanzata da Gasperini.
I giallorossi vogliono regalare al tecnico un nuovo esterno destro che di fatto prenda in rosa il posto di Celik, passato alla Juventus a parametro zero.
L'obiettivo è Givairo Read, profilo giovane e di grande prospettiva che era finito nel mirino di top club europei come Manchester City e Bayern Monaco.
Ma cosa serve per chiudere col Feyenoord? Quanto offre la Roma per Read?