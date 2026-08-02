Read alla Roma, nuova offerta giallorossa al Feyenoord: cosa manca per chiudere col club olandese

Nonostante le voci di mercato Read è stato schierato titolare nell'amichevole che il Feyenoord ha giocato domenica 2 agosto contro l'Atalanta.

Il terzino olandese è rimasto in campo per 74', uscendo tra gli applausi del suo pubblico.

Al termine della partita del futuro di Read ha parlato anche il tecnico Van Bronckhorst a 'voetbalprimeur.nl': "Il fatto che Read fosse titolare oggi non significa che l'accordo con la Roma non sia imminente. Semplicemente non ho sentito nulla al riguardo oggi, ed è per questo che l'ho schierato titolare. E' ancora un giocatore del Feyenoord.

Lo stesso vale per gli altri giocatori. Non si direbbe, guardandoli, che siano concentrati su un trasferimento. Stanno dando il massimo".