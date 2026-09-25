Rayan salva Ancelotti in Australia: un Brasile con poche idee agguanta l'1-1 al 95'

In Australia, Ancelotti ha schierato la squadra con un 4-2-3-1 molto offensivo, con Raphinha alle spalle di Endrick e la coppia Estevão-Vinicius Junior nel ruolo di esterni d'attacco.

Nonostante questo, come detto, il Brasile ha costruito troppo poco per gran parte della gara. E ha sofferto l'offensività estrema del proprio sistema tattico peccando così in fase di filtro in mezzo al campo. Il resto lo hanno fatto le prestazioni individuali non all'altezza di certi elementi, come lo stesso Endrick.

La sensazione, insomma, è che Ancelotti non abbia ancora trovato il modo di far esprimere al meglio il potenziale a disposizione. Che è alto, specialmente dalla trequarti in su, ma che anche durante il suo mandato ha faticato a trovare la giusta continuità di rendimento.

L'ex allenatore di Milan e Real Madrid avrà la possibilità di sistemare quel che non va tra pochi giorni, martedì 29, quando è in programma una seconda amichevole sempre contro l'Australia. Vietati altri passi falsi, considerando come la considerazione dell'opinione pubblica nei suoi confronti sia già crollata dopo il Mondiale.