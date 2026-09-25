Rayan salva Ancelotti in Australia: un Brasile con poche idee agguanta l'1-1 al 95'

Il Brasile proprio non ingrana. E solo un goal in extremis salva Carlo Ancelotti da una nuova sconfitta dopo quella che ha segnato l'eliminazione dai Mondiali per mano della Norvegia.
Se in Australia finisce 1-1, il merito è di Rayan. È proprio l'esterno offensivo del Bournemouth, subentrato poco prima ad Estevão, a impedire il ko, dopo che Irankunda aveva aperto il tabellino dei marcatori per i padroni di casa nell'amichevole giocata a mezzogiorno (ora italiana) a Townsville.
Indicazioni positive per Ancelotti? Non moltissime, esattamente come ai Mondiali. A prescindere dal pareggio agguantato proprio all'ultimo dalla propria squadra.
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