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Rayan BrasileGetty Images
Stefano Silvestri

Rayan salva Ancelotti in Australia: un Brasile con poche idee agguanta l'1-1 al 95'

Amichevoli
Australia vs Brasile
Australia
Brasile

Reduci da un Mondiale ampiamente deludente, i sudamericani non ingranano nemmeno nella prima amichevole del nuovo ciclo: il pareggio arriva solamente a pochi secondi dalla fine.

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Il Brasile proprio non ingrana. E solo un goal in extremis salva Carlo Ancelotti da una nuova sconfitta dopo quella che ha segnato l'eliminazione dai Mondiali per mano della Norvegia.

Se in Australia finisce 1-1, il merito è di Rayan. È proprio l'esterno offensivo del Bournemouth, subentrato poco prima ad Estevão, a impedire il ko, dopo che Irankunda aveva aperto il tabellino dei marcatori per i padroni di casa nell'amichevole giocata a mezzogiorno (ora italiana) a Townsville.

Indicazioni positive per Ancelotti? Non moltissime, esattamente come ai Mondiali. A prescindere dal pareggio agguantato proprio all'ultimo dalla propria squadra.


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  • IRANKUNDA, POI RAYAN

    L'1-1 di Rayan nasce da un calcio d'angolo di Raphinha: il giocatore del Barcellona mette in mezzo dalla bandierina, il compagno incorna di testa e il portiere avversario Beach riesce solo a deviare la palla contro la traversa prima di guardarla rotolare in rete.

    In precedenza era stato Irankunda a portare in vantaggio l'Australia a poco più di 20 minuti dalla fine: perfetta la punizione calciata a giro dai 20 metri dall'attaccante di casa, originata da un fallo dello juventino Douglas Luiz su Okon-Engstler.

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  • POCHI SEGNALI

    In generale, il Brasile esce dal campo con più dubbi che sensazioni positive. A partire da un primo tempo mal giocato dalla squadra di Ancelotti, penalizzata anche da un terreno di gioco in condizioni tutt'altro che perfette.

    La Seleção, in realtà, si vede annullare il goal del possibile vantaggio firmato da Estevão poco prima dell'intervallo: rete annullata per un precedente fallo commesso da Bruno Guimarães all'inizio dell'azione.

    Discreto Brasile all'inizio della ripresa, con il solito Estevão e Raphinha vicini al vantaggio. Tanta confusione e pochissime idee, invece, dopo l'1-0 australiano. Tanto che solo un calcio piazzato rimette in piedi una partita apparentemente destinata alla sconfitta.

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  • ancelotti(C)Getty Images

    IL BRASILE NON INGRANA

    In Australia, Ancelotti ha schierato la squadra con un 4-2-3-1 molto offensivo, con Raphinha alle spalle di Endrick e la coppia Estevão-Vinicius Junior nel ruolo di esterni d'attacco.

    Nonostante questo, come detto, il Brasile ha costruito troppo poco per gran parte della gara. E ha sofferto l'offensività estrema del proprio sistema tattico peccando così in fase di filtro in mezzo al campo. Il resto lo hanno fatto le prestazioni individuali non all'altezza di certi elementi, come lo stesso Endrick.

    La sensazione, insomma, è che Ancelotti non abbia ancora trovato il modo di far esprimere al meglio il potenziale a disposizione. Che è alto, specialmente dalla trequarti in su, ma che anche durante il suo mandato ha faticato a trovare la giusta continuità di rendimento.

    L'ex allenatore di Milan e Real Madrid avrà la possibilità di sistemare quel che non va tra pochi giorni, martedì 29, quando è in programma una seconda amichevole sempre contro l'Australia. Vietati altri passi falsi, considerando come la considerazione dell'opinione pubblica nei suoi confronti sia già crollata dopo il Mondiale.

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  • IL TABELLINO DI AUSTRALIA-BRASILE

    AUSTRALIA-BRASILE 1-1

    Marcatori: 68' Irankunda (A), 95' Rayan (B)

    AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Italiano (84' Geria), Irvine (91' Yazbek), Okon-Engstler (84' O'Neill), Behich; Metcalfe (84' Younis), Irankunda (76' McGree); Yengi. Ct. Popovic

    BRASILE (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis (76' Jair), Douglas Santos (76' Mauro Junior); Danilo Santos, Bruno Guimarães (62' Douglas Luiz); Estevão (76' Rayan), Raphinha, Vinicius Junior (65' Samuel Lino); Endrick (65' Pedro). Ct. Ancelotti

    Arbitro: Tanimoto (Giappone)

    Ammoniti: Irvine

    Espulsi: nessuno

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