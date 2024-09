Ravanelli boccia Conte al Napoli: "Un rischio grossissimo, se ci riesce fa un miracolo"

Secondo Ravanelli, l'ex tecnico della Juventus ha preso un rischio enorme accettando la panchina del Napoli. Sfida difficile, ma non impossibile.

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e ora consigliere principale dell'Olympique Marsiglia, ha espresso perplessità sulla scelta di Antonio Conte di accettare la panchina del Napoli.

In un'intervista al Foglio, Ravanelli ha dichiarato che non avrebbe mai preso la stessa decisione, ritenendo che la sfida di portare avanti il progetto di Conte in una città come Napoli sia estremamente rischiosa.

Nonostante il suo scetticismo, Ravanelli riconosce la determinazione e il talento di Conte, augurandogli di riuscire nell'impresa, pur definendo un "miracolo" un eventuale successo.