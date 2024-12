Raspadori conteso da Roma e Juventus: in bilico la posizione di Dybala tra i giallorossi

La Roma potrebbe fiondarsi su Raspadori per sostituire Dybala: si prospetta un duello con la Juventus per l'attaccante del Napoli.

Manca sempre meno all'inizio della sessione invernale del calciomercato: a partire dal prossimo 2 gennaio sarà possibile mettere a segno nuovi acquisti per i club italiani e non solo.

Tra le società che potrebbero operare di più c'è la Roma, chiamata a sciogliere il nodo relativo al futuro di Paulo Dybala, il cui prosieguo in giallorosso è tutt'altro che scontato.

Per l'eventuale sostituzione dell'argentino. come riferito da 'Calciomercato.com', la 'Lupa' potrebbe virare in maniera decisa su Giacomo Raspadori, per il quale non sembra essersi affievolito l'interesse della Juventus.