Il Milan pensa a Rashford per l'attacco: ruolo e caratteristiche, è il giocatore giusto per Sergio Conceicao?

L'idea dei rossoneri per rinforzare l'attacco è Rashford: l'inglese è in rottura con il Manchester United, ecco perché il Milan lo vuole.

Il mercato di gennaio è spesso quello delle opportunità, delle occasioni, anche inaspettate. Una di queste per il Milan potrebbe essere Marcus Rashford, in totale rottura con il Manchester United ed in particolare con il suo allenatore, Ruben Amorim.

L'attaccante inglese può lasciare i Red Devils a metà stagione ed è stato proposto a diversi club italiani tra cui appunto il Milan, che ha avuto contatti una decina di giorni fa con il Manchester.

Rashford sarebbe senza dubbio una soluzione in più di alto livello per la squadra di Sergio Conceicao ma come lo impiegherebbe il nuovo tecnico e soprattutto è il profilo giusto per questo Milan?