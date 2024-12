Ranieri verso Roma-Lecce: "Dovbyk e Cristante in dubbio, dobbiamo rispettare gli arbitri". Poi un messaggio per Bove

Roma vs Lecce

Il tecnico giallorosso in conferenza: "Dicembre ci dirà chi siamo e cosa vogliamo fare. Difesa a 4 possibile. Salvezza? Dobbiamo lottare tanto".

A due giorni dalla sfida di campionato contro il Lecce, gara valida per il 15° turno di Serie A in programma sabato sera alle 20:45, l’allenatore della Roma Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa.

Il tecnico giallorosso ha affrontato vari temi, tra cui il momento della sua squadra, le condizioni di alcuni calciatori della rosa e la questione arbitrale, dopo l’intervista fiume del direttore sportivo Ghisolfi.

Non poteva mancare un messaggio a Edoardo Bove, ex calciatore giallorosso, dopo il malore in campo nel corso di Fiorentina-Inter.