Rafael Leão: "Io porto qualcosa di diverso, c'è chi segna 30 goal ma non sa fare un passaggio"

Il portoghese analizza il calcio moderno e dice: "È solo numeri, i talenti non vengono valorizzati. Posso essere uno dei migliori al mondo".

Parla Rafael Leão. In attesa di scendere in campo per la prima partita ufficiale della nuova stagione con il Milan, il funambolo portoghese ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Una chiacchierata nella quale Leão ha intanto annunciato una svolta a livello personale: tra pochi mesi diventerà papà di due gemelli. Una lieta notizia extracampo che fa il paio con la volontà di essere più decisivo - o più "cattivo", come ha spiegato lui stesso - dentro il terreno di gioco.

E poi, all'interno dell'intervista alla Gazzetta c'è stato spazio anche per una piccola polemica: nei confronti del calcio dei dati e della diversa valutazione che si dà a uno come lui e a un collega che, magari, "non riesce a fare un passaggio ma segna 30 goal viene messo sopra a tutti".