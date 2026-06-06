Momentaccio per Rafa Leao. L’attaccante in uscita dal Milan è stato espulso nel corso dell’amichevole del suo Portogallo contro il Cile, come testimoniato dalle immagini di Sky Sport.
Rafael Leao espulso in Portogallo-Cile: rosso diretto dopo una rissa, cacciato anche Roman
Succede tutto allo scadere del primo tempo in una gara ben giocata dall’ala ex Lille che si era messo in mostra con un paio di buone giocate e con un bel tiro che si era spento sul palo. Intorno al minuto 45 poi la rissa, l’intervento di Leao e l’espulsione comminatagli dall’arbitro italiano Zufferli.
Ma cos'è successo? Dopo un contrasto, Cancelo e Faundez si aggrovigliano e iniziano a spintonarsi. La loro zuffa porta all’intervento di diversi altri giocatori tra cui Roman del Cile e Leao e Renato Veiga per i portoghesi, tra i più esagitati. Nel tentativo di sedare gli animi, Roman e Leao prendono a spingersi in un confronto tra di loro sempre più acceso. Il rossonero rifila un paio di manate all’avversario che, dopo l’intervento dell’ex Juve, finisce a terra. È qui che interviene Zufferli che seda le ostilità e, dopo qualche secondo, espelle i due contendenti.
Si tratta dell'ennesimoepisodio in una settimana concitata per il milanista. Rimasto scottato dalla mancata qualificazione della squadra di Allegri alla Champions League, il portoghese ha concesso un paio di interviste ai media del suo Paese. In queste ha parlato da ex Milan, spiegando come si senta pronto ormai per vivere un'avventura lontano dalla Serie A e di volersi cimentare in qualche altro campionato, come la Premier League. Inoltre, ha accusato il suo vecchio allenatore di averlo schierato in una posizione a lui poco congeniale pur scendendo sempre in campo nonostante i tanti problemi fisici capitatigli durante l'annata.
Un momento di certo difficile per lui a cui si aggiunge una inattesa e ingenua espulsione che di certo complicherà la sua posizione nelle gerarchie del Portogallo in vista dei prossimi Mondiali. Già considerato una riserva, Leao dovrà sgomitare ancora di più per trovare posto nello scacchiere di Martinez.
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