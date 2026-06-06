Rafael Leao espulso in Portogallo-Cile: rosso diretto dopo una rissa, cacciato anche Roman

Succede tutto allo scadere del primo tempo in una gara ben giocata dall’ala ex Lille che si era messo in mostra con un paio di buone giocate e con un bel tiro che si era spento sul palo. Intorno al minuto 45 poi la rissa, l’intervento di Leao e l’espulsione comminatagli dall’arbitro italiano Zufferli.





Ma cos'è successo? Dopo un contrasto, Cancelo e Faundez si aggrovigliano e iniziano a spintonarsi. La loro zuffa porta all’intervento di diversi altri giocatori tra cui Roman del Cile e Leao e Renato Veiga per i portoghesi, tra i più esagitati. Nel tentativo di sedare gli animi, Roman e Leao prendono a spingersi in un confronto tra di loro sempre più acceso. Il rossonero rifila un paio di manate all’avversario che, dopo l’intervento dell’ex Juve, finisce a terra. È qui che interviene Zufferli che seda le ostilità e, dopo qualche secondo, espelle i due contendenti.