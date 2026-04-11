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Leonardo Gualano

Rafa Leao in confusione: spunta il 10 di Zaniolo sul tabellone luminoso e pensa che sia lui a dover uscire

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Rafa Leao si è reso protagonista di un episodio insolito durante Milan-Udinese: pensava di dover uscire lui quando è stato richiamato Zaniolo in panchina.

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Una partita da dimenticare, una delle peggiori all'interno di una stagione già scandita da luci e diverse ombre.

In occasione di Milan-Udinese, Rafa Leao ha vissuto 77' fatti di tanti errori, poca precisione, bordate di fischi ed anche non poca confusione.

Settantasette minuti perché tanti gliene ha concessi Allegri che lo ha sostituito nelle fasi finali con Loftus-Cheek, ma incredibilmente, l'attaccante portoghese, già una decina di minuti prima si era preparato a lasciare il campo, quando aveva erroneamente capito di essere stato richiamato in panchina.


  • IL 10 SUL TABELLONE LUMINOSO

    Al 66', quando l'Udinese a San Siro era già avanti di due reti, Runjaic ha deciso di richiamare in panchina colui che fino a quel momento era stato uno dei migliori in campo: Zaniolo.

    L'attaccante bianconero ha lasciato il suo posto a Piotrowski ed è stato proprio nel momento in cui è stato richiamato in panchina che si è venuto a creare il clamoroso malinteso.

    Rafa Leao infatti, vedendo il numero 10 (di Zaniolo) sul tabellone luminoso, ha pensato che fosse arrivato il suo momento di lasciare il terreno di gioco e che dunque ad ordinare la sostituzione fosse stato Massimiliano Allegri.

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  • VIA I PARASTINCHI

    Quella catturata dalle telecamere, è stata una scena al limite del paradossale che molto dice della giornata vissuta da Rafa Leao.

    Dopo aver visto il tabellone luminoso, l'attaccante del Milan si è diretto a bordo campo (dall'altro lato rispetto alle panchine), si è abbassato i calzettoni e si è tolto i parastinchi.

    Solo in un secondo momento, quando ha visto entrare Piotrowski, ha capito che il destinatario della sostituzione non era lui e a quel punto si è risistemato i calzettoni ed è corso verso il centro del campo, con un parastinchi, quello desto, ancora in mano, che poi si è nuovamente sistemato.

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  • IL CAMBIO AL 77'

    La partita di Rafa Leao è durata 10' in più rispetto al 'primo cambio' erroneamente immaginato.

    L'attaccante del Milan è stato infatti richiamato in panchina al 77' per far posto a Loftus-Cheek quando l'Udinese aveva già chiuso la pratica portandosi sullo 0-3, e nel lasciare il terreno di gioco è stato travolto da un'autentica pioggia di fischi.

    Leao ha comunque abbracciato Allegri al momento della sostituzione e prima di accomodarsi in panchina ha 'dato il cinque' a tutti i membri dello staff tecnico, oltre che a tutti i compagni che erano già seduti.

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