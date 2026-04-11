Rafa Leao in confusione: spunta il 10 di Zaniolo sul tabellone luminoso e pensa che sia lui a dover uscire

Una partita da dimenticare, una delle peggiori all'interno di una stagione già scandita da luci e diverse ombre.
In occasione di Milan-Udinese, Rafa Leao ha vissuto 77' fatti di tanti errori, poca precisione, bordate di fischi ed anche non poca confusione.
Settantasette minuti perché tanti gliene ha concessi Allegri che lo ha sostituito nelle fasi finali con Loftus-Cheek, ma incredibilmente, l'attaccante portoghese, già una decina di minuti prima si era preparato a lasciare il campo, quando aveva erroneamente capito di essere stato richiamato in panchina.