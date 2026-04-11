Rafa Leao in confusione: spunta il 10 di Zaniolo sul tabellone luminoso e pensa che sia lui a dover uscire

Al 66', quando l'Udinese a San Siro era già avanti di due reti, Runjaic ha deciso di richiamare in panchina colui che fino a quel momento era stato uno dei migliori in campo: Zaniolo.

L'attaccante bianconero ha lasciato il suo posto a Piotrowski ed è stato proprio nel momento in cui è stato richiamato in panchina che si è venuto a creare il clamoroso malinteso.

Rafa Leao infatti, vedendo il numero 10 (di Zaniolo) sul tabellone luminoso, ha pensato che fosse arrivato il suo momento di lasciare il terreno di gioco e che dunque ad ordinare la sostituzione fosse stato Massimiliano Allegri.