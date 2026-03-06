Goal.com
Alessandro Nesta Francesco TottiGetty Images
Claudio D'Amato

Raduno Operazione Nostalgia a Roma: quando si gioca? Data, orario, i nomi e dove comprare i biglietti

Cresce l'attesa per il primo raduno indoor di Operazione Nostalgia, organizzato a Roma: data e sede dell'evento, chi gioca, come funziona e le info sui biglietti.

Il primo raduno indoor di Operazione Nostalgia si avvicina.

Tifosi, appassionati e romantici attendono l'evento organizzato che celebra il decennale della pagina, per l'occasione mossasi ancor più in grande stile mettendo a punto un programma da leccarsi i baffi.

Appuntamento a Roma, sede del triangolare di calcio a 5 che vedrà protagonisti leggende del pallone sia italiane che straniere: quando è previsto? Chi lo gioca? Come funziona? Dove si possono acquistare i biglietti?

Di seguito tutto sul raduno capitolino di ON.

  • RADUNO OPERAZIONE NOSTALGIA A ROMA: QUANDO SI GIOCA? DATA E ORARIO

    Il raduno indoor di Operazione Nostalgia organizzato a Roma andrà in scena sabato 28 marzo 2026, col Fan Village aperto dalle ore 10 all'insegna di attività ed intrattenimento ad accompagnare i tifosi alle sfide preliminari delle 18, a cui farà seguito il fischio d'inizio del triangolare programmato per le 20.

  • OPERAZIONE NOSTALGIA A ROMA: DOVE SI GIOCA IL RADUNO INDOOR

    L'impianto scelto per il triangolare indoor del raduno di Operazione Nostalgia a Roma è il Palazzo dello Sport, situato all'EUR in Piazzale Pier Luigi Nervi, 1.

  • COME FUNZIONA IL TRIANGOLARE INDOOR DI OPERAZIONE NOSTALGIA A ROMA

    Il torneo di calcio a 5 vedrà sfidarsi 3 squadre: Italia, Europa e Resto del Mondo, capitanate rispettivamente da Francesco Totti, Zvonimir Boban e Javier Zanetti.

  • CHI GIOCA AL RADUNO DI OPERAZIONE NOSTALGIA A ROMA? I NOMI DEGLI EX CALCIATORI

    L'ultima notizia, per chi ama questo sport, è da urlo: come annunciato da Operazione Nostalgia tramite i propri canali social, Alessandro Nesta farà parte dei calciatori che giocheranno il triangolare 5 contro 5 indoor al Palazzetto dello Sport dell'EUR.

    Un nome di spicco al quale, però, va aggiunta un'ulteriore clamorosa novità: Nesta e Totti faranno parte della stessa rappresentativa, naturalmente l'Italia. A Roma, vederli insieme con la stessa maglia non succedeva dall'amichevole Italia-Resto del Mondo del 16 dicembre 1998.

    Di seguito i nomi di chi parteciperà al raduno con gli scarpini ai piedi: ne saranno in tutto 27, per ora ne sono stati svelati 19.

    • Aldair
    • Marco Amelia
    • Zvonimir Boban
    • Vincent Candela
    • Edgar Davids
    • German Denis
    • Antonio Di Natale
    • Stefano Fiore
    • Sebastien Frey
    • Diego Fuser
    • Hernanes
    • Giorgos Karagounis
    • Alessandro Nesta
    • David Pizarro
    • Dario Simic
    • Damiano Tommasi
    • Francesco Totti
    • Juan Sebastian Veron
    • Javier Zanetti
  • BIGLIETTI RADUNO OPERAZIONE NOSTALGIA A ROMA: QUANDO ESCONO, PREZZI, DOVE E COME COMPRARLI

    I biglietti utili ad assistere il raduno indoor del 28 marzo a Roma di Operazione Nostalgia sono già in vendita e possono essere acquistati su Ticketonesu FanSale: cliccando sui rispettivi link, è possibile visionare anche i prezzi dei tagliandi.

