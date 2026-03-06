Raduno Operazione Nostalgia a Roma: quando si gioca? Data, orario, i nomi e dove comprare i biglietti

Il primo raduno indoor di Operazione Nostalgia si avvicina.
Tifosi, appassionati e romantici attendono l'evento organizzato che celebra il decennale della pagina, per l'occasione mossasi ancor più in grande stile mettendo a punto un programma da leccarsi i baffi.
Appuntamento a Roma, sede del triangolare di calcio a 5 che vedrà protagonisti leggende del pallone sia italiane che straniere: quando è previsto? Chi lo gioca? Come funziona? Dove si possono acquistare i biglietti?
Di seguito tutto sul raduno capitolino di ON.