Il centrocampista francese promuove la scelta di affidare la panchina a Thiago Motta: "È un allenatore eccezionale, ha fatto grandi cose in Italia".

Il futuro di Adrien Rabiot è tutto da scrivere. Il centrocampista francese, impegnato in Germania con la sua nazionale, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la Juventus e al momento non c’è l’accordo per il prolungamento.

Alcuni top club esteri si sono interessati a lui, ma al momento Rabiot non ha sciolto definitivamente le riserve, con la Juve che vorrebbe trattenerlo e prolungare l’accordo.

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Francia di Deschamps, il centrocampista ha parlato della scelta del club bianconero di puntare su Thiago Motta per il dopo Allegri e del suo futuro.

I due sono stati compagni di squadra ai tempi del PSG e si potrebbero ritrovare, questa volta con ruoli diversi, alla Juventus dopo sei anni dall’ultima presenza in campo insieme.