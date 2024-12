Quanto valgono le Supercoppe: il confronto tra i vari Paesi, quella Italiana è la più ricca

'Calcio e Finanza’ ha svelato quanto vale partecipare alla Supercoppa: in Italia la competizione più ricca, in Inghilterra si devolve in beneficenza.

Le Supercoppe nazionali tornano a ritagliarsi un ruolo da protagoniste e ad attirare le attenzioni degli appassionati di calcio.

Se in alcuni Paesi come Inghilterra e Germania questa competizione solitamente apre la stagione calcistica, in altri come Spagna, Francia ed anche l’Italia, viene disputata mentre i campionati sono già in corso.

Ovviamente in palio viene messo un trofeo importante e se in alcuni casi a decidere quale sarà la squadra che arricchirà la propria bacheca è una partita singola (come ad esempio nel caso della Community Shield che mette di fronte la vincitrice del campionato con quella della coppa nazionale), in altri si utilizzano altre formule, come una Final Four (il format adottato da pochi anni in Italia).

Ma quanto vale vincere la Supercoppa? Ovviamente dipende da Paese a Paese e ‘Calcio e Finanza’ lo svela attraverso uno studio condotto.