Quanto costa FC 25 per Nintendo Switch, Xbox One e sul Playstation Store? I prezzi di Standard e Ultimate Edition

Tutti i prezzi di FC 25 sugli store Playstation, Xbox e Nintendo: quanto costano le due versioni del gioco in uscita a settembre 2024.

Venerdì 27 settembre 2024 esce il nuovo FC 25. L'ultima fatica di EA Sports è disponibile come di consueto in due edizioni, ovvero la Standard e l'Ultimate, quest'ultima in uscita una settimana prima rispetto alla collega.

Per questo motivo l'Ultimate Edition di FC 25 costerà come di consueto di più per le varie console, mentre la Standard avrà un prezzo inferiore vista l'uscita una settimana dopo e meno bonus al suo interno.

Dal suo annuncio, le varie console Nintendo, Microsoft e Sony hanno anche annunciato i costi delle due edizioni di FC 25 previste per settembre 2024 e in che modo acquistarle, con pre-order e non, dai propri store ufficiali.