Quanti Mondiali ha vinto il Brasile? I verdeoro potrebbero essere agganciati in vetta

Il Brasile ha giocato sette finali dei Mondiali, riuscendo a vincerle quasi tutte.

Anche la rappresentativa verdeoro ha però dovuto fare i conti con la sconfitta nell'ultimo atto del torneo, in due edizioni: la prima, quella casalinga del 1950, ha rappresentato uno shock assoluto per una popolazione convinta di poter battere chiunque, mentre la seconda è stata rimediata contro i padroni di casa della Francia nel 1998.

La Nazionale brasiliana ha inolte concluso il Mondiale al terzo posto in due occasioni, precisamente nel 1938 e nel 1978.