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Ronaldinho Brazil 2006Getty
Francesco Schirru

Quanti Mondiali ha vinto il Brasile? I verdeoro potrebbero essere agganciati in vetta

Coppa del Mondo
Brasile

Il Brasile è la Nazionale che ha vinto più edizioni del Mondiale, ma nel 2026 potrebbe essere agganciata dalla Germania. Italia a -1 dai verdeoro, ma nuovamente fuori dal torneo.

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Il nuovo trofeo arriverà ventiquattro anni dopo l'ultima volta? I tifosi del Brasile aspettano da tempo di conquistare nuovamente la Coppa del Mondo, lontana oramai dall'edizione 2002. Edizione, quella disputata in Giappone e Corea del Sud, che vide un gruppo composto da fenomeni, da Ronaldo a Ronaldinho.

Per la Coppa del Mondo 2026 il Brasile ha scelto un allenatore senza esperienza da commissario tecnico, ma che risponde al nome di Carletto Ancelotti: dopo aver vinto tutto con i club, il mister italiano proverà a fare la storia come selezionatore verdeoro, allontanando così il tentativo della Germania di agganciare i sudamericani in vetta come rappresentativa più vincente nella storia del torneo.

  • IN CAMPO PER LA SESTA COPPA

    Il Brasile è la Nazionale che ha vinto più edizioni della Coppa del Mondo, cinque nello specifico.

    I verdeoro hanno conquistato i Mondiali per la prima volta nel 1958, ottenendo il bis nel 1962 e riuscendo a conquistare il torneo anche nel 1970, in quest'ultimo caso ai danni dell'Italia.

    Dopo due decenni senza successi il Brasile ha conquistato il Mondiale 1994, nuovamente contro l'Italia, e quello del 2006.

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  • DUE SECONDI POSTI

    Il Brasile ha giocato sette finali dei Mondiali, riuscendo a vincerle quasi tutte.

    Anche la rappresentativa verdeoro ha però dovuto fare i conti con la sconfitta nell'ultimo atto del torneo, in due edizioni: la prima, quella casalinga del 1950, ha rappresentato uno shock assoluto per una popolazione convinta di poter battere chiunque, mentre la seconda è stata rimediata contro i padroni di casa della Francia nel 1998.

    La Nazionale brasiliana ha inolte concluso il Mondiale al terzo posto in due occasioni, precisamente nel 1938 e nel 1978.

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  • RECORD NEGATIVO?

    Il Brasile non è andato oltre le prime fasi del Mondiale nelle ultime due edizioni, non riuscendo a concludere il torneo nei primi quattro posti.

    Qualora anche nel 2026 non dovesse ottenere una medaglia o giocare almeno le semifinali, eguagliarebbe un periodo di tre edizioni consecutive senza la finale o la finale terzo quarto posto: il Brasile, suo malgrado, ha vissuto questa situazione tra il 1982 e il 1990.

    Nel 2014, seppur con l'onta del 7-1 subito contro la Germania, il Brasile ha raggiunto le semifinali per l'ultima volta, concludendo il torneo al quarto posto.

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