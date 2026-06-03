Quanti Mondiali ha vinto il Brasile? I verdeoro potrebbero essere agganciati in vetta

Il nuovo trofeo arriverà ventiquattro anni dopo l'ultima volta? I tifosi del Brasile aspettano da tempo di conquistare nuovamente la Coppa del Mondo, lontana oramai dall'edizione 2002. Edizione, quella disputata in Giappone e Corea del Sud, che vide un gruppo composto da fenomeni, da Ronaldo a Ronaldinho.
Per la Coppa del Mondo 2026 il Brasile ha scelto un allenatore senza esperienza da commissario tecnico, ma che risponde al nome di Carletto Ancelotti: dopo aver vinto tutto con i club, il mister italiano proverà a fare la storia come selezionatore verdeoro, allontanando così il tentativo della Germania di agganciare i sudamericani in vetta come rappresentativa più vincente nella storia del torneo.