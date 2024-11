Quanti milioni vale vincere la Serie A e il campionato nei maggiori tornei europei: i diritti tv e la differenza tra i Campioni e gli ultimi in classifica

Chi vince la Serie A ottiene gli stessi milioni delle ultime di Premier League: ricavi enormi dai diritti tv per le squadre inglesi.

Vincere il campionato in Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Premier League non porta solamente alla gloria. Conquistare il titolo nel proprio torneo di origine, sia in Italia che all'estero, significa incassare decine di milioni. I diritti tv permettono alla squadra campionessa di ottenere una cifra più sostanziosa rispetto alla seconda, alla terza e via via fino alle ultime della classifica, ma la forbice è più elevata in alcuni campionati rispetto ad altri, come riportato dall'analisi di Calcio&Finanza.

La Premier League è ormai da anni quella che guadagna di più in termini di diritti tv, ma anche quella in cui la differenza tra le prime della classifica e le ultime è meno marcata rispetto ad altri campionati, la Serie A i primis.

Vincere la Premier League porta ad una cifra irraggiungibile dai campioni degli altri tornei d'elite d'Europa, ma anche le piccole del torneo britannico ottengono cifre più elevate rispetto alle big di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1.