Quanti goal ha segnato Cristiano Ronaldo ai Mondiali?

Dopo aver vinto gli Europei e - tra le altre cose - essere divenuto il maggior goleador nella storia delle Nazionali, Cristiano Ronaldo punta al successo dei Mondiali 2026, gli ultimi della sua carriera.
In maglia Portogallo oramai da un ventennio, Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della sua Nazionale a livello generale, con l'obiettivo di esserlo anche ai Mondiali. Un numero di reti non da record, ma comunque che lo hanno portato tra i migliori goleador nella storia della Coppa del Mondo.
Vediamo i numeri di Cristiano Ronaldo nella storia della Coppa del Mondo, in maglia Portogallo.