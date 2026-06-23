Quanti goal ha segnato Cristiano Ronaldo ai Mondiali?

Fin qui la migliore edizione dei Mondiali di Ronaldo in termini realizzativi è stata quella del 2018, con quattro reti segnate. Per il resto ha messo dentro un goal nel 2006, nel 2010, nel 2014 e nel 2022 prima dei due goal attualmente segnati nel 2026. Le 10 reti siglate con la maglia del Portogallo alla Coppa del Mondo sono arrivate in 22 presenze.