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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Schirru

Quanti goal ha segnato Cristiano Ronaldo ai Mondiali?

Coppa del Mondo
Portogallo
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo a caccia del trofeo della Coppa del Mondo, una competizione che in cui non è mai riuscito a sfondare durante la sua carriera.

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Dopo aver vinto gli Europei e - tra le altre cose - essere divenuto il maggior goleador nella storia delle Nazionali, Cristiano Ronaldo punta al successo dei Mondiali 2026, gli ultimi della sua carriera.

In maglia Portogallo oramai da un ventennio, Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della sua Nazionale a livello generale, con l'obiettivo di esserlo anche ai Mondiali. Un numero di reti non da record, ma comunque che lo hanno portato tra i migliori goleador nella storia della Coppa del Mondo.

Vediamo i numeri di Cristiano Ronaldo nella storia della Coppa del Mondo, in maglia Portogallo.

  • CRISTIANO RONALDO, QUANTE RETI AL MONDIALE?

    Cristiano Ronaldo ha segnato 10 reti ai Mondiali. Con la doppietta all'Uzbekistan ha staccato una leggenda portoghese come Eusebio, capace di mettere a segno nove goal durante la Coppa del Mondo del 1966, rendendolo marcatore all-time dei lusitani nel torneo.

    Un record che ora passa a CR7. 

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  • LE RETI NEI VARI MONDIALI

    Fin qui la migliore edizione dei Mondiali di Ronaldo in termini realizzativi è stata quella del 2018, con quattro reti segnate. Per il resto ha messo dentro un goal nel 2006, nel 2010, nel 2014 e nel 2022 prima dei due goal attualmente segnati nel 2026. Le 10 reti siglate con la maglia del Portogallo alla Coppa del Mondo sono arrivate in 22 presenze.

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  • I RISULTATI DI RONALDO

    Nella sua prima partecipazione ai Mondiali, quella del 2006, Cristiano Ronaldo ha anche raggiunto il massimo storico con la maglia del Portogallo: il quarto posto.

    Nel 2010, invece, Cristiano Ronaldo e il Portogallo si sono fermati negli ottavi, come successo del resto nel 2018. In mezzo la più grande delusione nella carriera del lusitano al Mondiale: eliminazione al primo turno, nella fase a gironi datata 2014. Nel 2022 addio ai quarti.

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