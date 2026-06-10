Quanti giocatori vengono convocati ai Mondiali? Si può cambiare un giocatore per infortunio?

Tra il 1930 e il 1998 le liste hanno visto presenti 22 giocatori, mentre dal 2002 è salito di un'unità. Nel 2022, in Qatar, si è passati a 26: il 2026 non ha portato ai 30 convocati come molti auspicavano, ma la sensazione è che l'incremento possa avvenire nel 2030.