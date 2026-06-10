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Erling Haaland Norway 2025Getty
Francesco Schirru

Quanti giocatori vengono convocati ai Mondiali? Si può cambiare un giocatore per infortunio?

Coppa del Mondo
Francia
Spagna
Argentina
Germania

Il torneo 2026, visto il maggior numero di partite, sembrava poter portare l'aumento dei convocati rispetto alle ultime edizioni: la FIFA, al contrario, ha confermato le liste del passato.

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Da 32 a 48 squadre, con un notevole aumento delle partite. La Coppa del Mondo 2026 sembrava poter allargare anche il numero dei convocati dopo quello delle squadre, ma la FIFA ha alla fine scelto lo stesso del passato senza alcun cambiamento.

I commissari tecnici delle Nazionali presenti, tra cui gli italiani Montella, Ancelotti e Cannavaro, hanno presentato le proprie rose entro il 2 giugno, eventualmente dopo una pre-lista pubblica.

Alla fine, però, i mister hanno dovuto fare delle scelte spesso impopolari per portare in Messico, Stati Uniti e Canada una rosa limitata, anche in mezzo a notevoli polemiche.

  • ANCORA 26

    Il numero totale dei convocati di ogni rappresentativa è di 26 uomini. I commissari tecnici devono mettere insieme una rosa completa senza eventuali riserve o sostituti.

    Non esiste un numero massimo per i vari ruoli, ma di base ogni squadra deve obbligatoriamente portare al Mondiale almeno tre portieri, nonostante ci siano anche Nazionali con quattro estremi difensori.

    La maggior parte dei giocatori è negli altri ruoli, specialmente centrocampisti e attaccanti.

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  • INFORTUNIO ALL'ULTIMO MOMENTO

    Un commissario tecnico può cambiare un membro della propria squadra solamente qualora il giocatore in questione si sia gravemente infortunati nei giorni precedenti alla prima sfida della propria rappresentativa.

    Da regolamento, infatti, un ct può sostituire un giocatore solamente a più di 24 ore dalla propria prima partita del Mondiale.

    Un portiere infortunato può invece essere sostituito in ogni momento del Mondiale.

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  • L'AUMENTO DEI CONVOCATI

    Tra il 1930 e il 1998 le liste hanno visto presenti 22 giocatori, mentre dal 2002 è salito di un'unità. Nel 2022, in Qatar, si è passati a 26: il 2026 non ha portato ai 30 convocati come molti auspicavano, ma la sensazione è che l'incremento possa avvenire nel 2030.