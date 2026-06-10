Quanti giocatori vengono convocati ai Mondiali? Si può cambiare un giocatore per infortunio?

Da 32 a 48 squadre, con un notevole aumento delle partite. La Coppa del Mondo 2026 sembrava poter allargare anche il numero dei convocati dopo quello delle squadre, ma la FIFA ha alla fine scelto lo stesso del passato senza alcun cambiamento.
I commissari tecnici delle Nazionali presenti, tra cui gli italiani Montella, Ancelotti e Cannavaro, hanno presentato le proprie rose entro il 2 giugno, eventualmente dopo una pre-lista pubblica.
Alla fine, però, i mister hanno dovuto fare delle scelte spesso impopolari per portare in Messico, Stati Uniti e Canada una rosa limitata, anche in mezzo a notevoli polemiche.