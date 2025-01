Quanti calciatori inglesi si possono tesserare in Serie A? Il regolamento sugli extracomunitari e i cittadini britannici

Le squadre di Serie A devono fare i conti sul mercato con i limiti imposti sui giocatori extracomunitari e i calciatori britannici.

Oltre all'aspetto economico e finanziario, le squadre italiane sul mercato non sono "libere" di muoversi come vogliono ma devono tenere conto dei regolamenti che riguardano i tesseramenti per i calciatori extracomunitari.

Le norme infatti prevedono che i club di Serie A possano tesserare un numero limitato di giocatori extra Ue per ogni sessione di mercato. Gli acquisti di quto tipo che si possono fare per ogni mercato dipende dal numero di giocatori extracomunitari già presenti all'interno della rosa.

Il regolamento prevede specifiche a parte per quanto riguarda i cittadini britannici e albanesi, per cui sono state introdotte nuove limitazioni.

Di seguito il regolamento che i club di Serie A devono rispettare e quanti calciatori inglesi si possono tesserare per ogni sessione di mercato.