Quante squadre giocano i Mondiali 2026? Aumenta il numero delle europee, buone notizie per l'Italia

L'allargamento del Mondiale porta il numero di squadre europee ad essere in numero maggiore rispetto al solito: più chance per la Nazionale azzurra.

Rispetto agli ultimi Mondiali, il numero di Nazionali partecipanti aumenta. La FIFA è riuscita a creare un torneo da 48 squadre rispetto alle solite 32, così da permettere a diversi movimenti continentali di avere più chance nella Coppa del Mondo.

Un Mondiale mai visto quello che si giocherà nel 2026, che regala maggiori occasioni per i team asiatici e africani, ma anche per quelli europei. Tradotto, più possibilità per l'Italia, visto e considerando gli ultimi due mancati accessi alla Coppa del Mondo.

Sorteggiato il girone, l'Italia dovrà ora prepararsi alle gare di qualificazione per dimenticare il triste passato senza partecipazioni al Mondiale e accedere così al torneo che si disputerà nell'estate 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.