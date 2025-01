Quante Supercoppe Italiane hanno vinto Inter e Milan? L'albo d'oro del trofeo

Inter vs AC Milan

Inter e Milan si giocano la vittoria della Supercoppa Italiana: entrambe cercano un aggancio nell'albo d'oro della competizione.

Di nuovo a duello, come due anni fa: Inter e Milan sono riuscite a qualificarsi per la finale della Supercoppa Italiana 2025, di scena a Riyadh proprio come nel 2023.

I nerazzurri hanno superato l'Atalanta grazie a una doppietta di Dumfries, mentre i rossoneri hanno avuto la meglio in rimonta sulla Juventus: al vantaggio di Yildiz hanno risposto nella ripresa il rigore trasformato da Pulisic e l'autorete di Gatti.

Ma quante Supercoppe Italiane hanno in bacheca Inter e Milan? Precedenti in finale e albo d'oro del trofeo.