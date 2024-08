Quante medaglie d'oro di basket hanno vinto gli USA alle Olimpiadi? Il medagliere nella storia dei Giochi

Il medagliere degli Stati Uniti alle Olimpiadi: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo nella storia dei Giochi.

Basket maschile alle Olimpiadi uguale Stati Uniti. Uguale Dream Team, da tre decenni. Quando si parla della pallacanesto ai Giochi, si parla di una squadra USA capace di portare in patria l'oro in quasi tutte le edizioni del torneo sportivo più importante del pianeta.

Eccezion fatta per l'edizione 1980 a cui gli Stati Uniti non parteciparono per protesta contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan, la Nazionale di basket maschile ha sempre vinto una medaglia.

Dalla prima Olimpiade moderna del 1936 in cui la pallacanestro è stata sempre, gli Stati Uniti hanno sempre vinto l'oro, l'argento o il bronzo, ripartendo con la striscia di medaglie dopo il 1980, con il 2024 che regala alla rappresentativa la ventesima in totale su ventuno edizioni.