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Redazione Goal

Quando verrà scelto il nuovo CT dell'Italia? Le parole di Malagò tra Mancini e Conte: i tempi dell'annuncio ufficiale

Italia

Tutte le risposte del numero 1 del calcio italiano, Giovanni Malagò, che deve ancora scegliere anche il nuovo CT.

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Una volta terminato il Consiglio Federale, il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato in conferenza stampa toccando anche e soprattutto la questione dt e ct della Nazionale italiana:

“Sono scaramantico e mi considero fortunato, nella tradizione della FIGC questo Consiglio Federale che segna la divisione tra le due stagioni, per la prima volta dopo diversi anni non ha avuto discussione riguardo società che non hanno rispetto i parametri di iscrizione. È sempre imbarazzante interrompere una storia calcistica con un voto in Consiglio Federale, si evita così anche la graduatoria sulle possibili squadre ripescate. Questa mattina ho ricevuto la chiamata dal presidente Atelli che mi ha comunicato alle 11 che la Commissione ha dato il via libera all’iscrizione di tutte le società di Serie A, Serie B e Lega Pro", riporta TMW.

  • SQUADRE DI LEGA PRO A RISCHIO

    "Nove di queste 57 società arrivano dai dilettanti. Hanno regole più rigide e oneri contributivi enormi che portano un aumento dei costi. Una società che ha vinto un girone di Serie D in poche settimane deve portare una documentazione importante. Rimane una sola casella da riempire che riguarda la Ternana (la cui affiliazione era stata revocata, ndr), adesso la Commissione dovrà valutare chi ha i requisiti migliori per prenderne il posto e si andrà su valutazioni nazionali. C’erano anche tre società sub iudice della Serie B femminile e hanno avuto tutte il via libera".

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  • NUOVI VICEPRESIDENTI

    "Mi sono permesso di fare una proposta per la loro nomina. Il vice presidente vicario sarà il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, e l’altro vice presidente è il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno. Ho parlato dell’incontro col Ministro Abodi, ci sarà un secondo incontro nella giornata di venerdì e questa disponibilità e complicità è importante, entrambi abbiamo tempistiche strette tra ambiente politico e sportivo. Ci saranno due stagioni sportive per noi, mentre il Governo ha una scadenza a ottobre 2027".

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  • COMMISSARIO TECNICO

    "Vi posso ribadire quanto detto precedentemente, non ho parlato al telefono né ho contattato nessuna persona fino ad ora. Mi sono imposto che questo deve avvenire dopo che verrà individuata la casella del direttore tecnico, che potrebbe essere congiunta e abbinata con quella della Presidente del Club Italia. Ho fatto questo discorso perché penso che questa sia una grande responsabilità politica, c’è tanta voglia degli italiani di avere qualcuno con esperienza nella materia e che condivida con il Presidente della Federazione la scelta del commissario tecnico. Non so dirvi se sono vicinissimo o meno, ma ci sto lavorando tantissimo. Non smentisco, né me la sento di confermare alcun nome. Non voglio congetture che possano complicare le opzioni a disposizione. C’è stata una dichiarazione da parte di Ezio Simonelli che dovrà essere poi confermata all’interno dell’Assemblea della Lega, con la Serie A che si è detta disponibile a individuare una forma di sostegno e di supporto. Questa è una cosa che ho molto apprezzato, sia a livello politico che sportivo. C’è stata molta compartecipazione. Oggi mi è arrivata una nota con un riassunto di dati degli spettacoli sportivi, segnano un argomento chiarissimo e impressionante. Malgrado i risultati della nazionale i dati di riferimento a dicembre 2025 dicono che l’incidenza tra spettatori, audience e ricavi generati oltre all’incidenza sul getto fiscale sia altissima. Vedo una voglia di riemergere, tirar fuori la testa come è successo in altri sport”.

    "Non mi sono posto il problema su una possibilità sostenibilità tra due nomi o profili. Mi fascio la testa quando me la rompo, penso che gli italiani siano felici se il livello dell’autorevolezza dei protagonisti sia importante. Si potrebbe risolvere tutto nel giro di poche ore, o magari servono settimane. Non battete solo una pista”.

    “Per me è urgentissimo, spero che nel giro di una settimana si risolva tutto. Ci sono tante figure da sistemare, in Italia c’è un direttore tecnico che è Viscidi, c’è un team manager come Gigi Buffon e il presidente del Club Italia che era Gabriele Gravina. Ci sono diverse situazioni da definire”.

  • CAPIRE LA SITUAZIONE ATTUALE

    “C’è piena consapevolezza dei problemi che ci sono stati in passato. Io ho uno storytelling personale, se riusciamo a far sentire felici e far innamorare della nazionale in primis i giocatori si crea un effetto trascinante importante. Posso contattarli anche privatamente uno a uno, cosa che mi può esser successa anche in altri sport in passato. Questo deve essere un obiettivo, in un certo momento si è parlato di 8-9 squadre di Serie A che sono in un raggio di 100 chilometri e si è parlato di fare una serie di incontri tra tutti i migliori under 16 d’Italia. Oggi c’è la totale disponibilità, credo che tutti abbiano capito la situazione attuale”.

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  • SOSTEGNO DALLA SERIE A

    “Questa è una cosa che vogliono portare in Assemblea di Lega il 23 di luglio. Ha delle finalità di alto livello nella FIGC, bisognerà chiedere a loro cosa vorranno fare nello specifico. Se da qui al 23 luglio non si è chiusa la questione commissario tecnico allora diventa preoccupante”.

  • COPIARE IL MODELLO FRANCIA

    “È uno dei temi sul quale si è molto dibattuto nella ricerca del curriculum vitae del direttore tecnico e del presidente del Club Italia. Non c’è niente di male in caso a copiare modelli corretti, ma ci sono tematiche esterne che incidono. La Francia sta facendo benissimo, ma ha un discreto vantaggio sul passaporto delle loro colonie mentre noi abbiamo alcuni problemi anche da questo punto di vista. Ho visto che si è dibattuto molto con Trump stanotte a riguard dello Ius Soli. Non ne stiamo parlando con Abodi, ma tutto il mondo istituzionale sa come la penso. Qualche vostro collega di giornali che oggi non vedo presente si è occupato di politica e non c’è cosa peggiore di chi si occupa di sport e si mette a parlare di politica. Faccio l’esempio della pallavolista Antropova o del triplista Andy Diaz, spesso dicono che ricordano tutta la trafila per ottenere il passaporto italiano. Questo può accadere nel calcio, per arrivare a una competizione devi giocare le qualificazioni. In Francia magari hanno talmente tanti giocatori forti che non ne hanno bisogno, ma magari altre nazioni hanno bisogno di questi giocatori fin dalle qualificazioni. Poi si è molto dibattuto sui Mondiali a 48 squadre e molti hanno storto la bocca. Salvo 2-3 squadre chiaramente inferiori, non ho visto così tante squadre materasso. Si è dibattuto soprattutto sui pochi posti per le europee, che sono 16, io ricordo qualche decennio fa che i Mondiali erano fatti da 16 squadre. Poi si è passati a 24, poi 32 e oggi 48. In questo proliferare i continenti sono cresciuti e hanno avuto molti più posti. Domanda: quante squadre africane si sono qualificate? Nove su dieci. Di che cosa vogliamo parlare? Oggi già qualificarsi è tanto, in base a come stiamo. E poi si pensa a passare il primo turno. L’Olanda teoricamente doveva arrivare ovunque, ma il Marocco ancora la definiamo una squadra piccola? Ecco perché tutto deve essere rivisitato sulla base della realtà attuale. Questa situazione va molto oltre dei 98 giocatori nati in Francia e questo fa riflettere”.

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  • SPONSOR PER IL CT

    “C’è da lavorare molto sul fronte sponsor. Penso di essere capace a riguardo. Non penso che uno sponsor indirizzi la scelta di un allenatore, ma penso che magari uno sponsor possa mettere a disposizione eventualmente il proprio budget per favorire l’investimento su un certo commissario tecnico. Bisogna lavorare su un possibile allenatore di filiera, ma non lo puoi fare oggi. Hai bisogno di un lavoro di almeno 2-4 anni, ma poi può avere anche costi ben diversi. Penso a Valcareggi, Bearzot, tante figure del passato. Ci sono allenatori da club che fanno un lavoro diverso di un allenatore di filiera che può sapere vita, morte e miracoli di chi è in orbita nazionale”.