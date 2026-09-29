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Marco Trombetta

Quando tornano gli infortunati dell'Inter: il punto su Calhanoglu, Dimarco, Stones e Spence

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Come stanno Calhanoglu, Dimarco, Spence e Stones: il programma dei rientri dell'Inter dopo la sosta.

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La sosta si è rivelata molto preziosa per l'Inter, che aveva la necessità di recuperare pedine importanti.

Su tutti Calhanoglu e Dimarco, ma anche Stones e soprattutto Spence, ancora in attesa di esordire in nerazzurro.

  • SPENCE PER LA PRIMA VOLTA IN GRUPPO

    Dopo settimane di lavoro individuale, per ritrovare la condizione atletica dopo aver saltato tutta la preparazione estiva, Djed Spence si è allenato per la prima volta in gruppo insieme agli altri giocatori rimasti a Milano durante la sosta.

    Il difensore inglese punta anche alla prima convocazione per la sfida del prossimo 10 ottobre a San Siro contro il Parma.

    Con due settimane piene di lavoro sulle gambe, è probabile anche che Chivu possa farlo esordire a gara in corso, facendo staffetta con Diouf.

  • DIMARCO CON PAZIENZA

    Lavoro parziale in gruppo, invece, per Dimarco.

    L'esterno nerazzurro ha saltato gli impegni con la Nazionale per l'ormai solito problema al ginocchio che lo ha tediato in questo inizio di stagione.

    L'Inter non ha fretta, lo sta reinserendo gradualmente e punta a recuperarlo pienamente in vista del Parma. Le possibilità di rivederlo titolare alla ripresa del campionato sono piuttosto alte.

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  • CALHANOGLU PIU' AVANTI DI STONES

    Sia Calhanoglu che Stones si stanno allenando individualmente, ma il turco è più avanti rispetto all'inglese.

    Sta aumentando i carichi di lavoro per tornare pienamente in gruppo nei prossimi giorni e soprattutto tornare titolare in cabina di regia contro il Parma.

    Per Stones ci vorrà un po' di tempo in più: potrebbe riuscire a strappare una convocazione alla ripresa del campionato, ma per rivederlo tra i titolari bisognerà aspettare almeno un'altra settimana. L'infortunio muscolare non è grave, ma considerato i problemi avuti dall'inglese nell'ultima stagione, lo staff medico dell'Inter vuole andarci con cautela.

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