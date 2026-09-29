Quando tornano gli infortunati dell'Inter: il punto su Calhanoglu, Dimarco, Stones e Spence

Lavoro parziale in gruppo, invece, per Dimarco.

L'esterno nerazzurro ha saltato gli impegni con la Nazionale per l'ormai solito problema al ginocchio che lo ha tediato in questo inizio di stagione.

L'Inter non ha fretta, lo sta reinserendo gradualmente e punta a recuperarlo pienamente in vista del Parma. Le possibilità di rivederlo titolare alla ripresa del campionato sono piuttosto alte.