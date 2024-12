Quando torna Vecino dall'infortunio: i tempi di recupero del centrocampista della Lazio e la data del rientro

L'uruguaiano si è dovuto fermare nuovamente a causa di una lesione muscolare: quando potrà tornare a disposizione di Baroni.

Matias Vecino si è fermato di nuovo. E, sfortunatamente per una Lazio che ora dovrà fare i conti con un elemento in meno in mezzo al campo, si tratta di un infortunio non banale. Tanto che l'assenza dell'uruguaiano non sarà breve.

Vecino ha rimediato una lesione muscolare, come ha fatto sapere la Lazio venerdì 20 dicembre. Uno stop che rappresenta una ricaduta di quello rimediato dall'ex centrocampista dell'Inter contro il Ludogorets, nel girone di Europa League, il 28 novembre. Proprio quella è l'ultima partita in cui il giocatore si è visto in campo.

Ma che cosa si è fatto Vecino nel dettaglio? E quanto dovrà star fermo? Le ultime sui suoi tempi di recupero e sulla data del rientro.