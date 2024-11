Quando torna Sanchez: tempi di recupero più lunghi, le previsioni per il suo rientro in campo

Posticipato il ritorno dell'attaccante cileno: nuovi problemi per l'ex Inter, costretto ancora a stare fuori.

Nel momento in cui sembrava vedere la luce in fondo al tunnel, Alexis Sanchez dovrà ancora aspettare un po' di tempo per tornare a vestire la maglia dell'Udinese.

Il cileno, che compirà 36 anni a dicembre, si è infortunato prima dell'inizio del campionato e non è pronto per scendere in campo.

Sanchez aveva riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra, come comunicato dall'Udinese.

Secondo il Messaggero Veneto però, negli ultimi giorni ci sono state delle complicanze nel recupero. Di seguito le condizioni dell'ex Inter e quando potrà rientrare a disposizione.