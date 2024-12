Sanchez convocato per Udinese-Napoli, infortunio alle spalle: l'annuncio di Runjaic

Alexis Sanchez vede concluso il lungo calvario causato dall'infortunio muscolare, Runjaic: "Sarà con noi per Udinese-Napoli".

Alexis Sanchez vede la luce in fondo al tunnel.

Il cileno, che compirà 36 anni tra qualche giorno e che in estate aveva scelto di tornare a vestire la maglia bianconera, si era infortunato prima dell'inizio del campionato e in questa stagione non è ancora potuto scendere in campo.

Sanchez, come comunicato dall'Udinese, aveva riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra che in seguito ha comportato delle complicanze.

L'articolo prosegue qui sotto

Ora però il calvario è terminato, con l'annuncio di Runjaic alla vigilia di Udinese-Napoli.