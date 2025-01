Quando torna Pessina dall'infortunio e la data del rientro: tempi di recupero più lunghi del previsto

Il centrocampista del Monza è sceso in campo per l'ultima volta il 10 novembre contro la Lazio. Quando potrà tornare a giocare?

Quando torna in campo Matteo Pessina? I tifosi del Monza e i fantacalcisti si sono posti questa domanda più e più volte nel corso delle ultime settimane, a fronte di un'assenza dai campi di gioco divenuta sempre più lunga.

L'ex giocatore di Atalanta e Verona ha giocato per l'ultima volta il 10 novembre scorso, in una gara persa per 1-0 in casa contro la Lazio. E poco meno di due settimane più tardi, a ridosso della successiva partita di campionato contro il Torino, si è fatto male dovendo dare forfait per lungo tempo.

Quando tornerà in campo, dunque, Pessina? Le indicazioni sui tempi di recupero e sulla data del possibile rientro.