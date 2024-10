Udinese vs Juventus

L'esterno della Juventus non è ancora pronto dopo l'infortunio subito a Lipsia, spunta una nuova data per il suo rientro.

I tempi per il ritorno in campo di Nico Gonzalez con la Juventus si allungano.

L'argentino era atteso in gruppo prima della gara di sabato pomeriggio contro l'Udinese, ma così non sarà.

Non solo, Nico Gonzalez rischia di saltare anche la successiva sfida di Champions League contro il Lille.

E non è escluso che per rivederlo in campo bisognerà attendere ancora a lungo: ma quando torna Nico Gonzalez?