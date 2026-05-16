Quando si gioca Sinner-Ruud, finale degli Internazionali d'Italia a Roma: data, orario, canale tv, diretta in chiaro e dove vederla in streaming

Archiviata la convulsa semifinale contro Medvedev, vinta tra venerdì sera e sabato pomeriggio (causa sospensione per pioggia), Jannik Sinner si appresta a contendere gli Internazionali d'Italia a Casper Ruud.
Questi i due fuoriclasse del tennis chiamati a sfidarsi per mettere le mani sul torneo di Roma - incluso nei circuiti ATP Tour Masters 1000 e WTA 1000 - col norvegese capace di guadagnarsi l'incrocio col campione altoatesino dopo aver superato un altro atleta nostrano: Luciano Darderi.
Quando si gioca la finale Sinner-Ruud? A che ora? Di seguito tutte le info su data, copertura tv e diretta streaming.