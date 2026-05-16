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Jannik SinnerGetty Images
Claudio D'Amato

Quando si gioca Sinner-Ruud, finale degli Internazionali d'Italia a Roma: data, orario, canale tv, diretta in chiaro e dove vederla in streaming

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Jannik Sinner ha battuto Medvedev ed ora contenderà la vittoria degli Internazionali di tennis a Roma al norvegese Casper Ruud: tutte le info su quando si gioca la finale e dove vederla in tv e streaming. Diretta anche in chiaro?

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Archiviata la convulsa semifinale contro Medvedev, vinta tra venerdì sera e sabato pomeriggio (causa sospensione per pioggia), Jannik Sinner si appresta a contendere gli Internazionali d'Italia a Casper Ruud.


Questi i due fuoriclasse del tennis chiamati a sfidarsi per mettere le mani sul torneo di Roma - incluso nei circuiti ATP Tour Masters 1000 e WTA 1000 - col norvegese capace di guadagnarsi l'incrocio col campione altoatesino dopo aver superato un altro atleta nostrano: Luciano Darderi.


Quando si gioca la finale Sinner-Ruud? A che ora? Di seguito tutte le info su data, copertura tv e diretta streaming.

  • QUANDO SI GIOCA LA FINALE SINNER-RUUD?

    Sinner-Ruud, finale degli Internazionali di Roma, si gioca domenica 17 maggio 2026 alle ore 17:00.

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  • CANALE TV FINALE SINNER-RUUD

    La finale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Ruud sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Tennis (203).

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  • SINNER-RUUD ANCHE IN CHIARO E GRATIS?

    Sì, la finale degli Internazionali di Roma che vedrà affrontarsi Sinner e Ruud sarà disponibile anche in chiaro e gratis su TV8.

  • FINALE SINNER-RUUD IN DIRETTA STREAMING

    La finale di Roma Sinner-Ruud sarà inoltre visibile in streaming su NOW, Sky Go e sul sito di TV8.

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