Quando si gioca Sinner-Ruud, finale degli Internazionali d'Italia a Roma: data, orario, canale tv, diretta in chiaro e dove vederla in streaming Altri sport

Jannik Sinner ha battuto Medvedev ed ora contenderà la vittoria degli Internazionali di tennis a Roma al norvegese Casper Ruud: tutte le info su quando si gioca la finale e dove vederla in tv e streaming. Diretta anche in chiaro?

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