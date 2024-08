Quando scade la squalifica di Tonali: quando torna in campo il giocatore del Newcastle

Fuori dai giochi da ottobre, Sandro Tonali è pronto a tornare in campo: in quale partita il Newcastle potrà contare di nuovo su di lui.

Sandro Tonali ha giocato la sua ultima partita da calciatore professionista il 25 ottobre del 2023: Newcastle-Borussia Dortmund 0-1, gara valida per la fase a gironi di Champions League. Qualche giorno prima era sceso in campo anche in Premier League, in un 4-0 al Crystal Palace. In entrambi i casi da subentrato.

Lo scandalo del calcioscommesse, l'ennesimo nella storia del calcio italiano, era già scoppiato. Protagonisti Tonali ma anche Nicolò Fagioli, compagno di Nazionale, entrambi scoperti a scommettere su eventi calcistici: atto illegale per un giocatore di pallone.

Tonali è stato in seguito squalificato per dieci mesi, più otto di prescrizioni alternative e una multa di 20000 euro. In pratica, dopo aver disputato le prime partite del 2023/2024 ha perso tutto il resto della stagione inglese ed europea.

Ma quando scadrà la squalifica di Tonali? Quando potrà tornare in campo l'ex centrocampista del Milan?