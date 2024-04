Quando scade il contratto di Luis Alberto con la Lazio e lo stipendio del trequartista spagnolo

Luis Alberto ha annunciato l'intenzione di lasciare la Lazio al termine della stagione: tutto sul suo contratto e sul suo ingaggio.

La bomba è scoppiata nella serata di venerdì 12 aprile, poco dopo la fine dell'anticipo di campionato vinto per 4-1 dalla Lazio sulla Salernitana: Luis Alberto ha annunciato la ferma intenzione di lasciare i biancocelesti al termine della stagione.

"L'anno prossimo non farò parte del progetto. Ho chiesto al club di andare via. È giusto farmi da parte da questa squadra, è arrivato il momento. Ho chiesto la rescissione. Non prenderò più un euro. È il momento di lasciare gli stipendi ad altri".

Ma quando scade il contratto che lega Luis Alberto alla Lazio? Lo spagnolo sarà ancora vincolato al club a partire da luglio oppure andrà in scadenza il 30 giugno? E qual è l'ingaggio che percepisce attualmente?