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Paulo Dybala RomaGetty Images
Leonardo Gualano

Quando rientra Dybala? Le condizioni del giocatore della Roma e il possibile ritorno in campo

Serie A
Roma

Dopo una lunga assenza, Dybala sembra finalmente vicino al suo ritorno in campo: quando potrebbe tornare a disposizione di Gasperini.

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Cinque punti di distacco dalla zona Champions, quando mancano cinque partite alla fine del campionato.

La Roma sarà chiamata ad uno sprint finale nel quale non potrà permettersi margini di errore per raggiungere quel quarto posto inseguito per tutta la stagione.

La compagine giallorossa, dopo aver occupato stabilmente un posto in quelle posizioni che valgono un pass per la massima competizione continentale, da qui a fine maggio dovrà cercare di ottenere punti fondamentali contro Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona.

Un compito ovviamente non semplicissimo, ma per l'ultimo rush Gian Piero Gasperini potrà tornare a contare su un elemento fondamentale che nel corso di questa annata ha però saltato moltissime partite: Paulo Dybala.

Quando il campione argentino potrà tornare a dare il suo contributo?


  • LE CONDIZIONI DI DYBALA

    Paulo Dybala è fermo ormai da diverso tempo e negli ultimi mesi solo di rado ha potuto dare il suo contributo.

    L'asso argentino lo scorso 6 marzo è stato sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio sinistro, dopo che era stata riscontrata una "rottura longitudinale del menisco esterno".

    Un problema per il quale inizialmente era stato prospettato uno stop di almeno 45 giorni.

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  • DA QUANDO NON GIOCA DYBALA

    Per l'ultima presenza in campo di Paulo Dybala in una partita ufficiale, bisogna tornare allo scorso 25 gennaio, quando giocò 69' di Roma-Milan, gara valida per il ventiduesimo turno di Serie A.

    Da allora non lo si è più rivisto in campo in nessuna competizione e solo in campionato ha saltato consecutivamente undici sfide, venendo convocato solo per Roma-Juventus dello scorso 1° marzo che comunque ha vissuto interamente dalla panchina.

    In tutto, tra campionato e coppe, Dybala ha saltato 19 partite stagionali, mentre è sceso in campo in 22 occasioni.

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  • QUANDO RIENTRA DYBALA?

    Paulo Dybala nella giornata di martedì 21 aprile è tornato ad allenarsi in gruppo

    Per l'argentino, che è reduce da tre mesi di stop, non possibile una convocazione in vista della prossima sfida di campionato con il Bologna in programma il prossimo 25 aprile al Dall'Ara.

  • DYBALA SUBITO TITOLARE?

    Tenendo conto della lunga lunga e dei tanti contrattempi di natura fisica che lo hanno frenato nel corso di questa stagione, servirà ancora un po' di tempo per rivedere Dybala in campo dal 1'.

    L'argentino ha superato tutti i controlli, ma contro il Bologna, in caso di convocazione, dovrebbe partire al massimo dalla panchina.

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