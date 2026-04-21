Quando rientra Dybala? Le condizioni del giocatore della Roma e il possibile ritorno in campo

Cinque punti di distacco dalla zona Champions, quando mancano cinque partite alla fine del campionato.
La Roma sarà chiamata ad uno sprint finale nel quale non potrà permettersi margini di errore per raggiungere quel quarto posto inseguito per tutta la stagione.
La compagine giallorossa, dopo aver occupato stabilmente un posto in quelle posizioni che valgono un pass per la massima competizione continentale, da qui a fine maggio dovrà cercare di ottenere punti fondamentali contro Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona.
Un compito ovviamente non semplicissimo, ma per l'ultimo rush Gian Piero Gasperini potrà tornare a contare su un elemento fondamentale che nel corso di questa annata ha però saltato moltissime partite: Paulo Dybala.
Quando il campione argentino potrà tornare a dare il suo contributo?