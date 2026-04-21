Quando rientra Dybala? Le condizioni del giocatore della Roma e il possibile ritorno in campo

Per l'ultima presenza in campo di Paulo Dybala in una partita ufficiale, bisogna tornare allo scorso 25 gennaio, quando giocò 69' di Roma-Milan, gara valida per il ventiduesimo turno di Serie A.

Da allora non lo si è più rivisto in campo in nessuna competizione e solo in campionato ha saltato consecutivamente undici sfide, venendo convocato solo per Roma-Juventus dello scorso 1° marzo che comunque ha vissuto interamente dalla panchina.

In tutto, tra campionato e coppe, Dybala ha saltato 19 partite stagionali, mentre è sceso in campo in 22 occasioni.