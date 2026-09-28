Quando Neto diceva: "Alla Juventus non ero contento, ho perso la voglia". Cos'è cambiato da allora

Neto si è sfogato nel novembre del 2017, raccontando la sensazione d'impotenza vissuta a Torino. Normale, forse, quando davanti a te hai uno come Gigi Buffon. Ma l'ex viola si sarebbe atteso lo stesso qualche cosa di più.

"Non ero contento - diceva in quell'occasione - Non ho sentito la fiducia, quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché vedi che quello che fai non è importante. Alla Juve era così. E allora per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi davano almeno la possibilità".