Quando Neto diceva: "Alla Juventus non ero contento, ho perso la voglia". Cos'è cambiato da allora

Norberto Neto è il nuovo portiere della Juventus. A Torino hanno scelto lui per tamponare l'emergenza nata dal gravissimo infortunio capitato a Kamil Grabara, che si è lesionato il crociato e ne avrà per un bel po'.
Per Neto si tratta di un ritorno: il portiere brasiliano aveva già indossato per due anni la maglia bianconera. Lo aveva fatto dall'estate del 2015, anno in cui la Juve lo ha prelevato dalla Fiorentina, a quella del 2017, i giorni dell'addio - o meglio: con il senno di poi, dell'arrivederci - per andare a Valencia.
Neto e la Juventus, in quella circostanza, non si erano salutati in maniera serenissima. Ed era stato lo stesso calciatore a far capire il proprio stato d'animo in un'intervista rilasciata a Fox Sports qualche mese dopo il passaggio al Valencia.
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