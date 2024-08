Quando finisce la squalifica di D'Aversa? Quando torna in panchina e chi è il suo vice all'Empoli?

L'Empoli inizia il proprio campionato senza il nuovo allenatore Roberto D'Aversa in panchina. Curiosità: anche il collega Nesta sarà squalificato.

Roberto D'Aversa allenerà in Serie A anche in questa stagione. Il fattaccio di Lecce-Verona, la rissa con il gialloblù Henry dello scorso 10 marzo, non gli hanno impedito di trovare una nuova panchina: quella dell'Empoli.

D'Aversa in un primo momento sembrava diretto verso il Cesena, neopromosso in Serie B e alla ricerca di un sostituto di Mimmo Toscano, andatosene al Catania. La chiamata dell'Empoli, che a sua volta stava accettando la prospettiva di lasciar partire Davide Nicola verso il Cagliari, ha cambiato completamente le carte in causa.

L'Empoli esordirà in campionato questa sera, alle ore 20.45, al Castellani contro il Monza dell'altra new entry Alessandro Nesta. Ma c'è un problema: lo farà senza D'Aversa in panchina. La squalifica dell'ex allenatore del Lecce, comminata proprio per l'episodio del Via del Mare con Henry, inizia infatti proprio oggi.