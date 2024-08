Quando chiude il calciomercato? Data e orario della fine della sessione estiva

La chiusura della sessione estiva è in programma venerdì 30 agosto: questa volta la Serie A ha deciso di fare slittare l’orario in avanti.

Il calciomercato vive il rush finale. La sessione estiva delle trattative è agli sgoccioli con gli ultimi in canna in entrata e in usciti per i diversi club, che lavorano alle ultime operazioni per puntellare le rose a disposizione dei propri allenatori.

A quasi due mesi dall’apertura ufficiale, fissata per lo scorso 1° luglio, il countdown è ufficialmente iniziato con la deadline che si avvicina inesorabilmente. Manca sempre meno, infatti, alla chiusura della finestra del calciomercato.

Dopodiché non sarà più possibile depositare i contratti, se non per quanto riguarda gli svincolati, che potranno continuare a cercare una squadra.

Ma andiamo a scoprire l’orario e la data della chiusura della finestra estiva di calciomercato 2024/2025.