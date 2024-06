Qualità e duttilità: perché Juventus, Napoli e Lazio vogliono Greenwood

Il futuro di Mason Greenwood potrebbe essere in Italia dopo l'ottima stagione in prestito al Getafe: è pressing sul Manchester United.

Tutti pazzi per Mason Greenwood. No, non è il titolo di un'opera cinematografica ma una solida realtà che coinvolge ben tre club italiani, tutti intenzionati a mettere le mani sul gioiello inglese.

L'ottima stagione vissuta in prestito al Getafe ha riportato Greenwood sulla cresta dell'onda, dopo le accuse di stupro che sembravano averne segnato in maniera definitiva la carriera.

Invece adesso tutto è cambiato, e non è un caso se Juventus, Napoli e Lazio sono tutte interessate a trattare l'acquisto col Manchester United, pronto a cederlo a titolo definitivo.