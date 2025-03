Nel girone dell'Italia successi per Estonia e Norvegia, vincono negli altri gruppi Repubblica ceca e Kazakistan.

L'Italia deve aver paura della Norvegia? No, se vuole giocare i Mondiali, ma di certo la squadra di Haaland non è un avversario da sottovalutare. Sei punti su sei nelle prime due partite del girone I per la rappresentativa nordica, che dopo aver battuto la Moldavia ha avuto facilmente la meglio anche su Israele per 4-2.

Nelle ultime partite di qualificazioni Mondiali di marzo, nel gruppo dell'Italia c'è da citare anche la vittoria (sofferta) dell'Estonia sulla Moldavia, che raggiunge così Israele a quota tre. A zero c'è ovviamente la Nazionale azzurra, in campo solo a giugno, oltre alla rappresentativa moldava.

Nelle altre partite del martedì, successo in extratime per Montenegro sul Galles, mentre Macedonia del Nord e Galles hanno pareggiato 1-1 nei minuti di recupero.

Tutto facile invece per la Repubblica Ceca (4-0 a Gibilterra) e il Kazakistan, che ha espugnato il campo del Liechtenstein.

Repubblica Ceca e Montenegro sono così a punteggio pieno dopo due partite, così come la Norvegia.