ATLANTA STADIUM
Dove si trova: Atlanta, Georgia
Capacità: 75,000
Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi, una degli ottavi e una semifinale
BOSTON STADIUM
Dove si trova: Foxborough, Massachusetts
Capacità: 65,000
Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi e una dei quarti
DALLAS STADIUM
Dove si trova: Arlington, Texas
Capacità: 94,000
Partite Mondiali 2026: cinque partite della fase a gironi, due dei sedicesimi, una degli ottavi e una semifinale
HOUSTON STADIUM
Dove: Houston, Texas
Capacità: 72,000
Partite Mondiale 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi e una degli ottavi
KANSAS CITY STADIUM
Dove si trova: Missouri, USA
Capacità: 73,000
Partite Mondiali 2026: quattro della fase a gironi, una dei sedicesimi e una dei quarti
LOS ANGELES STADIUM
Dove si trova: Inglewood, California
Capacità: 70,000
Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, due dei sedicesimi e una dei quarti
MIAMI STADIUM
Dove: Miami Gardens, Florida
Capacità: 65,000
Partite Mondiali 2026: quattro della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale, una dei quarti di finale e la finale per il terzo posto
NEW YORK/NEW JERSEY STADIUM
Dove: East Rutherford, New Jersey
Capacità: 82,500
Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi, una dei quarti di finale e la finale
PHILADELPHIA STADIUM
Dove: Philadelphia, Pennsylvania
Capacità: 69,000
Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi e una degli ottavi di finale
SAN FRANCISCO BAY ARENA STADIUM
Dove: Santa Clara, California
Capacità: 71,000
Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi e una dei sedicesimi
SEATTLE STADIUM
Dove: Seattle, Washington
Capacità: 69,000
Partite Mondiali 2026: quattro della fase a gironi, una dei sedicesimi e una degli ottavi