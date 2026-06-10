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Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport
Francesco Schirru

Quali sono gli stadi dei Mondiali 2026? Tra Stati Uniti, Messico e Canada, tutte le strutture che ospitano la competizione

Coppa del Mondo
Canada
Messico
USA

Messico, Canada e USA ospitano il Mondiale, con la maggior parte degli impianti presenti in terra statunitense. Solamente una manciata, invece, quelli negli altri paesi che organizzano il torneo 2026.

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Da Philadelphia a Toronto, da Monterrey a Houston. 16 città e 16 stadi ospitano il Mondiale 2026, di scena per la prima volta in tre paesi e precisamente in Canada, Messico e Stati Uniti, dove si svolgerà la maggior parte del torneo.

Il torneo calcistico vivà soprattutto negli USA, ma anche gli altri due paesi organizzatori avranno modo di far vivere l'emozione della Coppa del Mondo ai propri tifosi: tra gli impianti scelti c'è naturalmente lo Stadio Azteca, oggi Mexico City Stadium, il primo ad ospitare il torneo in tre occasioni.

La finalissima del torneo si giocherà a East Rutherford e in particolare al Metlife Stadium: l'impianto è situato nel New Jersey, vicinissimo a New York.

  • GLI STADI IN CANADA

    TORONTO STADIUM

    Dove si trova: Toronto, Ontario

    Capacità: 45,000

    Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi e una dei sedicesimi

    BC PLACE VANCOUVER

    Dove si trova: Vancouver, British Colombia

    Capacità: 54,000

    Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi e una degli ottavi

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  • GLI STADI IN MESSICO

    MEXICO CITY STADIUM

    Dove: Città del Messico

    Capacità: 83,000

    Partite Mondiali 2026: tre della fase a gironi, una dei sedicesimi e una degli

    ESTADIO GUADALAJARA

    Dove si trova: Zapopan, Jalisco

    Capacità: 48,000

    Partite Mondiali 2026: quattro della fase a gironi

    ESTADIO MONTERREY

    Dove si trova: Guadalupe, Nuevo Leon

    Capacità: 53,500

    Partite Mondiali 2026: tre della fase a gironi e una dei sedicesimi

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  • GLI STADI NEGLI STATI UNITI

    ATLANTA STADIUM

    Dove si trova: Atlanta, Georgia

    Capacità: 75,000

    Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi, una degli ottavi e una semifinale

    BOSTON STADIUM

    Dove si trova: Foxborough, Massachusetts

    Capacità: 65,000

    Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi e una dei quarti

    DALLAS STADIUM

    Dove si trova: Arlington, Texas

    Capacità: 94,000

    Partite Mondiali 2026: cinque partite della fase a gironi, due dei sedicesimi, una degli ottavi e una semifinale

    HOUSTON STADIUM

    Dove: Houston, Texas

    Capacità: 72,000

    Partite Mondiale 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi e una degli ottavi

    KANSAS CITY STADIUM

    Dove si trova: Missouri, USA

    Capacità: 73,000

    Partite Mondiali 2026: quattro della fase a gironi, una dei sedicesimi e una dei quarti

    LOS ANGELES STADIUM

    Dove si trova: Inglewood, California

    Capacità: 70,000

    Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, due dei sedicesimi e una dei quarti

    MIAMI STADIUM

    Dove: Miami Gardens, Florida

    Capacità: 65,000

    Partite Mondiali 2026: quattro della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale, una dei quarti di finale e la finale per il terzo posto

    NEW YORK/NEW JERSEY STADIUM

    Dove: East Rutherford, New Jersey

    Capacità: 82,500

    Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi, una dei sedicesimi, una dei quarti di finale e la finale

    PHILADELPHIA STADIUM

    Dove: Philadelphia, Pennsylvania

    Capacità: 69,000

    Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi e una degli ottavi di finale

    SAN FRANCISCO BAY ARENA STADIUM

    Dove: Santa Clara, California

    Capacità: 71,000

    Partite Mondiali 2026: cinque della fase a gironi e una dei sedicesimi

    SEATTLE STADIUM

    Dove: Seattle, Washington

    Capacità: 69,000

    Partite Mondiali 2026: quattro della fase a gironi, una dei sedicesimi e una degli ottavi