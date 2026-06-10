Da Philadelphia a Toronto, da Monterrey a Houston. 16 città e 16 stadi ospitano il Mondiale 2026, di scena per la prima volta in tre paesi e precisamente in Canada, Messico e Stati Uniti, dove si svolgerà la maggior parte del torneo.

Il torneo calcistico vivà soprattutto negli USA, ma anche gli altri due paesi organizzatori avranno modo di far vivere l'emozione della Coppa del Mondo ai propri tifosi: tra gli impianti scelti c'è naturalmente lo Stadio Azteca, oggi Mexico City Stadium, il primo ad ospitare il torneo in tre occasioni.

La finalissima del torneo si giocherà a East Rutherford e in particolare al Metlife Stadium: l'impianto è situato nel New Jersey, vicinissimo a New York.