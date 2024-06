Quali partite degli Europei saranno trasmesse sulla Rai? Il programma completo giorno per giorno

L'emittente di Stato trasmetterà in chiaro, in coesclusiva con Sky, 30 partite su 51 di Euro 2024: tra queste tutte le gare dell'Italia.

Gli Europei 2024 si avvicinano e la curiosità cresce anche dal punto di vista televisivo: dove saranno visibili, in chiaro e non, le 51 partite della competizione che prenderà il via venerdì 14 giugno con la gara d'esordio tra Germania e Scozia?

Come noto, è stata Sky ad aggiudicarsi nuovamente i diritti tv per trasmettere tutte le partite di Euro 2024. Mentre la Rai metterà a disposizione del pubblico, in chiaro e senza abbonamento, 30 di queste.

Ma quali partite saranno visibili in chiaro sulla Rai?