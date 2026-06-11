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Foot : Final / Germany - Brazil / Wc 2002Getty Images Sport
Francesco Schirru

Quale Nazionale ha giocato più partite ai Mondiali? Nel 2026 può esserci il sorpasso

Coppa del Mondo

Poche squadre hanno superato le 100 gare nella Coppa del Mondo, andando oltre le 110 e risultando presente, o quasi,in tutti i tornei fin qui.

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Quando si parla di squadre più presenti al Mondiale vengono fuori le solite note, quelle con più tornei vinti nel corso dell'ultimo secolo. Le big planetarie hanno avuto modo di disputare quasi tutte le competizioni e soprattutto di andare avanti fino alle ultime fasi, conquistanto le varie edizioni della Coppa del Mondo o dando vita a partite leggendarie nel corso del percorso.

Sono solo due, però, le Nazionali capaci di superare le 100 partite al Mondiale, andando oltre le 110. Il duo, che risulta essere anche il più vincente nella storia della Coppa del Mondo, potrebbe anche essere protagonista di un sorpasso in testa durante l'edizione 2026.

L'Italia, non qualificata al Mondiale per tre volte consecutive, rimarrà comunque al quarto posto delle squadre con più partite, comunque vada il torneo 2026.

  • BRASILE E GERMANIA, SOLO LORO

    Nonostante le deludenti ultime campagne del Mondiale, il Brasile risulta essere ancora la squadra con più partite giocate nella Coppa del Mondo: ben 114.

    A seconda di come andrà il cammino della squadra di Ancelotti, però, la Selecao potrebbe essere superata dalla Germania, che ha fin qui disputato 112 sfide e potrebbe diventare la più presente di sempre.

    A livello di Mondiali disputati, però, il Brasile è l'unica rappresentativa ad essere sempre stata presente, mentre la Germania ha disputato due edizioni.

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  • LE ALTRE GRANDI

    Detto dell'Italia, ferma a 83 oramai da più di un decennio, l'Argentina Campione del Mondo 2022 è arrivata a 88 e si trova al terzo posto dopo aver scavalcato i colleghi azzurri.

    Nella top cinque c'è anche l'Inghilterra, con 74 partite ma un solo Mondiale vinto, mentre la Francia, che ha due coppe, segue a 73.

    La Spagna è qualche gara dietro con 67 match, con Messico, Uruguay, Olanda e Belgio che seguono a ruota.

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