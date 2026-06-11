Quale Nazionale ha giocato più partite ai Mondiali? Nel 2026 può esserci il sorpasso

Quando si parla di squadre più presenti al Mondiale vengono fuori le solite note, quelle con più tornei vinti nel corso dell'ultimo secolo. Le big planetarie hanno avuto modo di disputare quasi tutte le competizioni e soprattutto di andare avanti fino alle ultime fasi, conquistanto le varie edizioni della Coppa del Mondo o dando vita a partite leggendarie nel corso del percorso.

Sono solo due, però, le Nazionali capaci di superare le 100 partite al Mondiale, andando oltre le 110. Il duo, che risulta essere anche il più vincente nella storia della Coppa del Mondo, potrebbe anche essere protagonista di un sorpasso in testa durante l'edizione 2026.

L'Italia, non qualificata al Mondiale per tre volte consecutive, rimarrà comunque al quarto posto delle squadre con più partite, comunque vada il torneo 2026.