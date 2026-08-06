Quale futuro per Morata: le offerte, la posizione del Como e l’intreccio con Kean

Morata è reduce da una stagione entusiasmante dal punto di vista collettivo, pessima da quello individuale. Se il Como ha chiuso il campionato al quarto posto scrivendo la storia e qualificandosi per la Champions League, e ha pure sfiorato la finale di Coppa Italia, Alvaro ha deluso profondamente tutti coloro che credevano e speravano in una sua rinascita.

L’ex bianconero e rossonero è stato prelevato dal Milan per contendere a Douvikas il posto da titolare. Per un po’ il ballottaggio ha retto, poi non più: se il greco ha cominciato a segnare, rivelandosi fondamentale per il raggiungimento del traguardo, lui si è adagiato in panchina e raramente ha dato segnali positivi quando Fabregas lo ha schierato in campo. In una parola: bocciato. In pieno.

Il rendimento realizzativo è andato di pari passo con le prestazioni. Tanto che, alla fine, Morata ha chiuso a zero goal in campionato: un’onta per qualsiasi attaccante e pure per lui. Un’unica volta è andato a segno: in Coppa Italia contro la Fiorentina. E dopo quella partita si è emozionato.

"Abbiamo una grandissima squadra, un grandissimo gruppo, sono emozionato perché questi ragazzi mi hanno aiutato tanto in questi mesi da quando siamo arrivato. E anche se ho segnato tanti gol più belli, forse questo è uno dei più importanti se non il più importante per ciò che c’è dietro".