Quale futuro per Morata: le offerte, la posizione del Como e l’intreccio con Kean

Di Alvaro Morata, diversi anni fa, si parlava tutti i giorni o quasi. Anni in cui l’attaccante spagnolo giocava, segnava, passava dal Real Madrid alla Juventus e si guadagnava l’affetto della gente bianconera. Anni lontani, lontanissimi nel tempo.
Il Morata di oggi ha qualche primavera in più, a ottobre compirà 34 anni e non è più un intoccabile per nessuno. Non lo è stato per il Milan, non lo è stato per il Galatasaray. E ora non lo è neppure per il Como, la sua attuale squadra, quella in cui milita da un annetto circa.
E così, attenzione al futuro di Morata. Che sì, può essere lontano da Como. Specialmente se si verificheranno certe condizioni nelle tre settimane e mezza che porteranno alla conclusione della finestra estiva di mercato.
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