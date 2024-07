Quale difensore per la Juventus? Sfumato Calafiori: da Todibo a tutte le alternative

La Juventus è alla ricerca di un centrale forte da affiancare a Bremer: sfumato Calafiori, ora si stanno battendo altre piste.

Una Juventus forte ed ambiziosa, con Thiago Motta in panchina e tante novità in ogni reparto.

Quella che affronterà i tanti impegni della prossima stagione sarà una squadra potenzialmente molto diversa da quella che si è vista nell’annata 2023-2024.

I dirigenti bianconeri per ora si sono concentrati più sulla mediana ma, dopo aver chiuso per Douglas Luiz, apparecchiato l’operazione Thuram ed in attesa di vedere se riusciranno ad arrivare al grande obiettivo Koopmeiners, si stanno già concentrando sugli altri settori del campo.

Novità importanti sono previste soprattutto in difesa, dove va coperto il buco lasciato da Alex Sandro ed inviduati giocatori adatti alle idee del nuovo allenatore.