Qual è l'unica Nazionale ad aver giocato tutti i Mondiali? La classifica storica

Subito dopo oltre la top 5 ci sono tre big assolute, ovvero Spagna, Inghilterra e Francia, che nel corso del Mondiale hanno ottenuto quattro vittorie (due per i transalpini).

Se Francia, Inghilterra e Spagna hanno saltato cinque Mondiali soprattutto per mancate qualificazioni, non hanno avuto modo di giocare otto edizioni sia il Belgio che l'Uruguay.

Anche il Belgio non ha mai vinto il Mondiale, mentre l'Uruguay ha conquistato la Coppa del Mondo in due occasioni.

Appena fuori dalla top ten ci sono Svezia, Svizzera e Serbia, quest'ultima anche comprendendo l'era da Jugoslavia e da Serbia/Montenegro.