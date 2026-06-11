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Marquinhos Brazil Argentina 2023-24Getty
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Qual è l'unica Nazionale ad aver giocato tutti i Mondiali? La classifica storica

Coppa del Mondo

Solamente una rappresentativa è sempre stata presente al Mondiale, mentre l'Italia risulta essere nella top cinque dopo aver 'perso' le ultime tre edizioni.

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Ci sono diversi motivi per cui il Brasile è considerata la Nazionale, fin qui, più importante della storia. Non solo per la classe dei suoi giocatori e il record di Mondiali vinti (cinque), ma anche per la capacità di aver giocato tutte le edizioni della Coppa del Mondo.

Nessuna risposta sorprendente: il Brasile è l'unica rappresentativa ad aver giocato tutti i Mondiali, dalla prima edizione del 1930 fino a quella del 2026. La selezione sudameriana ha vissuto enormi soddisfazioni con i trofei vinti negli anni '50, '60, 70', 90' e 2000, nonchè celeberrime sconfitte, dal Maracanazo al Mineirazo. Eppure, nonostante qualche k.o di troppo, la nomea di rappresentativa più importante nella storia del Mondiale non è mai venuta meno.

Nella lista delle Nazionali più presenti al Mondiale c'è anche l'Italia, anche se qualche gradino sotto i verdeoro: la squadra azzurra è stata scavalcata e avvicinata in virtù delle ultime tre edizioni mancate.

  • LA TOP 5

    Il Brasile ha partecipato a tutte e 23 le edizioni del Mondiale, vincendone 5 e arrivando in finale di altre 2 occasioni.

    Dietro al Brasile c'è la Germania, comprese le edizioni in cui ha partecipato come Germania Ovest. Chiude il podio l'Argentina con 19 Mondiali, di cui quello del 2026 che ha permesso di scavalcare l'Italia, agganciata nel 2022.

    L'Italia è dunque ferma a 18 Mondiali disputati, con 83 partite giocate e 45 vittorie nel corso della sua storia. A completare la top cinque delle Nazionali c'è un'altra rappresentativa a quota 18, ovvero quel Messico unico team a non aver portato a casa la Coppa del Mondo.

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  • LE ALTRE BIG

    Subito dopo oltre la top 5 ci sono tre big assolute, ovvero Spagna, Inghilterra e Francia, che nel corso del Mondiale hanno ottenuto quattro vittorie (due per i transalpini).

    Se Francia, Inghilterra e Spagna hanno saltato cinque Mondiali soprattutto per mancate qualificazioni, non hanno avuto modo di giocare otto edizioni sia il Belgio che l'Uruguay.

    Anche il Belgio non ha mai vinto il Mondiale, mentre l'Uruguay ha conquistato la Coppa del Mondo in due occasioni.

    Appena fuori dalla top ten ci sono Svezia, Svizzera e Serbia, quest'ultima anche comprendendo l'era da Jugoslavia e da Serbia/Montenegro.

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  • UN SOLO MONDIALE

    Nella storia del Mondiale sono diverse le rappresentative che hanno conquistato la qualificazione senza più riuscirci. Tra queste c'è la Germania Est, paese che non esiste più dopo il Crollo del Muro di Berlino, ma anche Nazionali come Cuba, Ucraina, Slovacchia e Giamaica.

    Hanno partecipato ad una sola edizione del Mondiale anche Angola, Israele, Islanda, Kuwait, Trinidad and Tobago, Togo, Indie Orientali Olandesi (oggi Indonesia), Emirati Arabi e Cina.

    Le novità assolute del 2026 sono diverse: primi Mondiali per Capo Verde, Curacao, Giordania ed Uzbekistan.

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