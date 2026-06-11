Qual è l'unica Nazionale ad aver giocato tutti i Mondiali? La classifica storica

Ci sono diversi motivi per cui il Brasile è considerata la Nazionale, fin qui, più importante della storia. Non solo per la classe dei suoi giocatori e il record di Mondiali vinti (cinque), ma anche per la capacità di aver giocato tutte le edizioni della Coppa del Mondo.
Nessuna risposta sorprendente: il Brasile è l'unica rappresentativa ad aver giocato tutti i Mondiali, dalla prima edizione del 1930 fino a quella del 2026. La selezione sudameriana ha vissuto enormi soddisfazioni con i trofei vinti negli anni '50, '60, 70', 90' e 2000, nonchè celeberrime sconfitte, dal Maracanazo al Mineirazo. Eppure, nonostante qualche k.o di troppo, la nomea di rappresentativa più importante nella storia del Mondiale non è mai venuta meno.
Nella lista delle Nazionali più presenti al Mondiale c'è anche l'Italia, anche se qualche gradino sotto i verdeoro: la squadra azzurra è stata scavalcata e avvicinata in virtù delle ultime tre edizioni mancate.