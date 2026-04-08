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Lelio Donato

PSG-Liverpool 2-0, pagelle e tabellino: Douè la sblocca, Kvaratskhelia fa quello che vuole, Ekitike sbaglia tutto, Salah resta in panchina, Dembelè non brilla

Champions League
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool

Doué la sblocca dopo pochi minuti, Kvaratskhelia raddoppia nella ripresa: il PSG vince 2-0 l'andata dei quarti di Champions League contro il Liverpool. Revocato un rigore per i francesi.

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Il PSG vince per 2-0 l'andata dei quarti di finale contro il Liverpool e mette una serie ipoteca sulla qualificazione. Tra una settimana il ritorno ad Anfield.

Slot esclude Salah, che parte dalla panchina, mentre nel PSG gioca il tridente formato da Kvaratskhelia, Doué e Dembelè. A fare la partita come previsto è il PSG che dopo undici minuti si porta in vantaggio grazie a un tiro deviato di Doué.

Il Liverpool nel primo tempo non riesce di fatto mai a rendersi pericoloso dalle parti di Safonov, è anzi Mamardashvili a salvare la porta dei Reds in un paio di occasione evitando il raddoppio.

Nella ripresa la musica non cambia e al ventesimo il PSG trova il secondo goal con un fantastico slalom di Kvaratskhelia. L'arbitro poco dopo assegna un rigore ai francesi per fallo di Konate su Zaire-Emery ma lo revoca dopo revisione al VAR.

Tra una settimana, in ogni caso, al Liverpool servirà un'impresa per qualificarsi contro questo PSG.

  • PAGELLE PSG

    Nuno Mendes (7) è imprendibile, Vitinha (6.5) disegna calcio, Doué (7) segna ancora, Kvaratskhelia (7.5) fa quello che vuole, Dembelè (6) non brilla.


    PSG (4-3-3): Safonov 6; Hakimi 6.5, Marquinhos 6.5, Pacho 7, Nuno Mendes 7; Zaïre-Emery 6.5, Vitinha 6.5, João Neves 6.5; Doué 7 (77' Lee 6), Dembélé 6 (87' Hernandez sv), Kvaratskhelia 7.5. All. Luis Enrique.

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  • PAGELLE LIVERPOOL

    Mamardashvili (6.5) evita la disfatta, male Gomez (5) e Konate (5), Gravenberach (5) e Mac Allister (5.5) travolti, Ekitike (4.5) peggiore in campo.


    LIVERPOOL (3-4-2-1): Mamardashvili 6.5; Gomez 5, Konaté 5, Van Dijk 5.5; Frimpong 5 (90' Nyoni sv), Gravenberch 5, Mac Allister 5.5, Kerkez 5.5 (78' Robertson sv); Wirtz 5.5 (78' Gakpo sv), Szoboszlai 5.5 (78' Jones sv); Ekitiké 4.5 (78' Isak sv). All. Slot.

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  • TABELLINO PSG-LIVERPOOL

    PSG-LIVERPOOL 2-0

    Marcatore: 11' Douè, 65' Kvaratskhelia

    PSG (4-3-3): Safonov 6; Hakimi 6.5, Marquinhos 6.5, Pacho 7, Nuno Mendes 7; Zaïre-Emery 6.5, Vitinha 6.5, João Neves 6.5; Doué 7 (77' Lee 6), Dembélé 6 (87' Hernandez sv), Kvaratskhelia 7.5. All. Luis Enrique.

    LIVERPOOL (3-4-2-1): Mamardashvili 6.5; Gomez 5, Konaté 5, Van Dijk 5.5; Frimpong 5 (90' Nyoni sv), Gravenberch 5, Mac Allister 5.5, Kerkez 5.5 (78' Robertson sv); Wirtz 5.5 (78' Gakpo sv), Szoboszlai 5.5 (78' Jones sv); Ekitiké 4.5 (78' Isak sv). All. Slot.

    Arbitro: Sanchez (Spa)

    Ammoniti: Gomez, Mac Allister (L)

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