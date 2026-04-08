PSG-Liverpool 2-0, pagelle e tabellino: Douè la sblocca, Kvaratskhelia fa quello che vuole, Ekitike sbaglia tutto, Salah resta in panchina, Dembelè non brilla

Il PSG vince per 2-0 l'andata dei quarti di finale contro il Liverpool e mette una serie ipoteca sulla qualificazione. Tra una settimana il ritorno ad Anfield.
Slot esclude Salah, che parte dalla panchina, mentre nel PSG gioca il tridente formato da Kvaratskhelia, Doué e Dembelè. A fare la partita come previsto è il PSG che dopo undici minuti si porta in vantaggio grazie a un tiro deviato di Doué.
Il Liverpool nel primo tempo non riesce di fatto mai a rendersi pericoloso dalle parti di Safonov, è anzi Mamardashvili a salvare la porta dei Reds in un paio di occasione evitando il raddoppio.
Nella ripresa la musica non cambia e al ventesimo il PSG trova il secondo goal con un fantastico slalom di Kvaratskhelia. L'arbitro poco dopo assegna un rigore ai francesi per fallo di Konate su Zaire-Emery ma lo revoca dopo revisione al VAR.
Tra una settimana, in ogni caso, al Liverpool servirà un'impresa per qualificarsi contro questo PSG.